© Foto: Altaf Qadri - APEin Bericht über ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran löst am Ölmarkt einen massiven Ausverkauf aus.Die Hoffnung auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die Ölpreise am Mittwoch massiv unter Druck gesetzt und gleichzeitig die Stimmung an den Aktienmärkten aufgehellt. Auslöser war ein Bericht des iranischen Staatsfernsehens über einen Entwurf für ein informelles Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran. Demnach sollen die USA ihre Seeblockade aufheben, während der Iran zusichert, den Handelsverkehr durch die strategisch wichtige Straße von Hormus innerhalb eines Monats wieder auf das Vorkriegsniveau zu bringen. Die Reaktion an den Märkten fiel …Den vollständigen Artikel lesen
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