Xsolla lanciert neue Funktionen für Creator, Community-Leiter-Umgebung und Distinct Channels für Schwellenmärkte

Xsolla, ein weltweit führendes Handelsunternehmen für Videospiele, kündigte heute drei simultane Erweiterungen seiner Community-Management-Tools und Produkte an. Während die Creator Economy weiterhin neue Möglichkeiten schafft, wie Spiele entdeckt werden, und die Branche den Wechsel zum Direktvertrieb an Endkunden forciert, baut Xsolla seine Community-Management-Tools für Creator, Community-Leiter und Schwellenmärkte aus. Vorgestellt werden sie Ende des Monats bei der TwitchCon Rotterdam.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260526215784/de/

Graphic: Xsolla

Der Spielebranche hat es nie an Menschen gemangelt, die die Akquise von Spielern, die Loyalität und den Handel fördern. Es hat ihr an Infrastruktur gefehlt, die diese Akteure unterstützt. Creator streamen Spiele. Community-Leiter bauen eine Kultur drumherum auf. Lokale Reseller bringen sie an die Spieler in Märkten, die herkömmliche Kanäle nicht erreichen. Jeder Akteur steht im Mittelpunkt dessen, wie Spiele entdeckt, angenommen und längerfristig gespielt werden. Bis jetzt hatte keiner von ihnen eine formelle Handelsebene. Diese Erweiterung betrifft alle drei Akteure und ermöglicht dadurch einen partnergestützten Handel in einem bisher unbekannten Ausmaß.

Xsolla Partner Network: Für Creator

Das Xsolla Partner Network wurde durch neue Funktionen für Creator ergänzt, die auf den bestehenden Tools für die Partner-Community aufbauen.

Mikro- und Mid-Tier-Creator auf X, YouTube, TikTok und Twitch haben lange Zeit die Spieleentdeckung und den Umsatz aus dem Direktvertrieb an Endkunden gefördert, ohne eine spezielle Handelsinfrastruktur zu besitzen. Sie haben Traffic gesendet, Spieler gewonnen und Kaufentscheidungen beeinflusst, ohne die Beziehung steuern oder ihren Einfluss beweisen zu können oder zuverlässig für ihre Arbeit bezahlt zu werden. Xsolla Partner Network ändert das.

Creator Storefronts geben Creatorn eine dauerhafte Markenpräsenz: eine einzelne Destination in ihrem Besitz mit integrierter Zuordnung und Auszahlungen nach jedem geförderten Verkauf. Durch optimiertes KYC gelangen Creator schneller zur ihrer erste Auszahlung. Automatisierte globale Zahlungen ab unter 100 USD erreichen Creator in Asien, MENA und LATAM, wodurch sich Monetarisierungschancen in Regionen ergeben, in denen Mainstream-Plattformen bisher vernachlässigt worden sind. Durch Kaufbenachrichtigungen unterwegs lassen sich Transaktionen live nachverfolgen, und Creator können Interessenten in Echtzeit in neue Spieler verwandeln.

Creator erhalten damit die verdiente Handelsinfrastruktur. Die Spiele und Herausgeber, die sie unterstützen, erhalten einen messbaren, zuordenbaren Kanal, um Zielgruppen anzusprechen, die traditionelles Marketing nicht erreicht.

Xsolla Partner Network: Für Community-Leiter

Xsolla führt einen neuen Kanal mit einer dedizierten Umgebung für Community-Leiter ein, die Loyalität und Kultur um Spiele herum aufbauen.

Gaming-Communities hatten schon immer führende Köpfe: Discord-Admins, Gildenführer, Moderatoren, Mikroteams, die sich täglich darum kümmern, die Spieler zu motivieren, Vertrauen aufzubauen, und ihre Kaufentscheidungen zu beeinflussen. Häufig haben sie mehr Einfluss und mehr Follower als Creator, allerdings fast keine formelle Möglichkeit, den generierten Wert zu monetarisieren. Keine Mitgliedsprogramme. Keine Infrastruktur. Keine Anerkennung seitens der Plattformen, bei deren Pflege sie helfen.

Die neue Community-Leiter-Umgebung des Xsolla Partner Network soll diese Lücke schließen. Mit eigenen Hubs erhalten Community-Leiter einen dedizierten Platz, an dem sie ihre Wirtschaft verwalten und direkt mit den von ihnen unterstützten Spielen und Marken in Kontakt treten können, denn Einfluss ohne Infrastruktur ist unbezahlte Arbeit. Ein Community-Leiter, der einen Discord-Server betreibt, kann Spieler in ein Spiel bringen, Quests für Mitglieder ausführen, In-Game-Elemente verteilen und direkt aus der generierten Aktivität verdienen, und zwar mit derselben Zuordnungs- und Auszahlungsinfrastruktur, die Creatorn zur Verfügung steht. Durch Quests werden passive Communities zu aktiven Communities, in denen Fans auf eine Art und Weise für ihre Teilnahme belohnt werden, die die Loyalität stärkt, anstatt nur einmalige Klicks zu fördern.

Die engagiertesten Mitglieder können mit einer virtuellen Währung belohnt werden, die sich gegen In-Game-Elemente, digitale Vorteile oder exklusiven Zugang eintauschen lässt. Fan-Engagement-Tools automatisieren die Distribution von Belohnungen, Inhaltskampagnen und die Anerkennung des Publikums, wodurch der operative Aufwand wegfällt und Leiter sich auf ihre Communities konzentrieren können, anstatt Tabellenkalkulationen bearbeiten zu müssen.

Xsolla Reseller Program: Formalisierte Distribution in Schwellenmärkten

Parallel zu der Erweiterung des Xsolla Partner Network gibt Xsolla das Xsolla Reseller Program bekannt, einen dedizierten Handelskanal, der der Spieledistribution in Märkten, in denen herkömmliche Schaufenster eine begrenzte Reichweite haben, mehr Struktur, Legitimität und Einfluss verleihen soll.

Es gibt bereits Reseller im globalen Spieleökosystem: externe Betreiber, die digitale Spieleinhalte über lokale Läden, Community-Gruppen oder regionale Plattformen direkt an die Spieler verkaufen. Sie arbeiten schon Jahre lang mit Produkten. Was ihnen bisher gefehlt hat, ist ein strukturierter, anerkannter Weg, der ihnen Zugang zu offiziellen Assets gibt und die Herausgeber schützt, die auf eine saubere Distribution angewiesen sind. Gemeinsam mit Creatorn und Communities bilden Reseller den partnergestützten Distributionskreis.

Das Xsolla Reseller Program kümmert sich um beide Seiten der Gleichung. Reseller erhalten direkten Zugang zu den weltweiten offiziellen Assets, Elementen und Bundles der Entwickler, wodurch informelle Kanäle durch einen skalierbaren Pfad ersetzt werden. Publisher erhalten Kontrolle darüber, welche Produkte verfügbar sind, welche Partner berechtigt sind, sie zu verkaufen, und wie Preise und Bestand in den einzelnen Märkten verwaltet werden. Flexible Distributionsabläufe reduzieren betriebliche Reibungen. Die zentralisierte Nachverfolgung von Verkäufen und Leistung machen das Geschäft transparenter. Sichere Bestandsverwaltung und volle KYC- und AML-Compliance sorgen dafür, dass das Programm überall zuverlässig funktioniert.

"Hinter jedem erfolgreichen Spiel stehen Menschen, die nicht Teil des Entwicklungsteams sind: die Creator, die es streamen, die Community-Leiter, die eine Kultur rundherum aufbauen, und die lokalen Verkäufer, die es an die Spieler bringen, die herkömmliche Kanäle nicht erreichen", sagte Chris Hewish, Präsident von Xsolla. "Bis jetzt haben diese Menschen ohne richtige Handelsinfrastruktur und Grundlage gearbeitet. Wir werden uns zukünftig weiterhin auf alle drei Zielgruppen gleichzeitig konzentrieren."

Die neuen Tools für Creator des Xsolla Partner Network sind jetzt verfügbar unter xsolla.com/for/creators, und die Tools für Community-Leiter unter xsolla.com/for/community-leaders

Ab jetzt können Publisher und Reseller Bewerbungen für das Xsolla-Pilotprogramm über xsolla.com/for/resellers einreichen.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 60 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte xsolla.com

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Vice President of Global Public Relations, Xsolla

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