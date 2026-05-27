KI-Blase, geopolitische Spannungen, angeschlagene US-Wirtschaft? Wohl doch nicht, denn Goldman Sachs hat seine Prognose für den S&P 500-Index zum Jahresende 2026 von 7.600 auf 8.000 Punkte angehoben. Doch worauf stützt Goldman Sachs diesen extremen Optimismus? Der Motor: Ein historischer Gewinnboom Obwohl der S&P 500 bereits eine phänomenale Rally hinter sich hat, sieht Goldman weiteres Aufwärtspotenzial. Das neue Kursziel (8.000 Punkte) liegt um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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