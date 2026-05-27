Die ersten kommerziellen, bildgesteuerten und hochpräzisen Femtosekundenlaser-Trabekulotomien (FLIGHT) schlagen ein neues Kapitel in der interventionellen Glaukombehandlung auf, in dem Präzision, Sicherheit und das Patientenerlebnis den neuen Behandlungsstandard definieren

ViaLase, Inc., ein kommerziell tätiges Medizintechnikunternehmen und Pionier im Bereich schnittfreier, laserbasierter Lösungen für die Behandlung von Glaukomen, gab heute den erfolgreichen Abschluss der ersten kommerziellen FLIGHT-Eingriffe bekannt, die am Centre for Sight in London von Dr. Sheraz Daya und Dr. Gus Gazzard sowie bei Breyer, Kaymak Klabe Augenchirurgie in Düsseldorf von Dr. Karsten Klabe durchgeführt wurden.

Die ersten kommerziellen FLIGHT-Eingriffe wurden unter Verwendung des ViaLuxe Laser System durchgeführt. Diese bildgesteuerte Femtosekunden-Laserbehandlung ohne Inzision dient dazu, präzise Kanäle durch das Trabekelwerk zu schaffen, um den Abfluss des Kammerwassers wiederherzustellen und den Augeninnendruck bei Patienten mit Offenwinkelglaukom zu senken.

"Das Centre for Sight widmet sich seit jeher der Aufgabe, Patienten mithilfe von Technologien, die Präzision, Sicherheit und das gesamte Behandlungserlebnis verbessern, bedeutende Innovationen zugänglich zu machen", so Sheraz Daya, MD, Ärztlicher Direktor und Gründer des Centre for Sight. "Wir sind stolz darauf, als erstes Zentrum weltweit das FLIGHT-Verfahren einzuführen, das neue Maßstäbe in der Glaukombehandlung setzt."

"Die Möglichkeit, eine präzise, bildgesteuerte Femtosekunden-Laserbehandlung durchzuführen, ohne das Auge chirurgisch öffnen zu müssen, stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Glaukomtherapie dar", erklärt Professor Gus Gazzard, Leiter der Chirurgie am Moorfields Eye Hospital und Professor für Augenheilkunde an der UCL. "Besonders beeindruckend sind die Visualisierungsmöglichkeiten und die Präzision des Verfahrens, die diese Plattform ermöglicht."

"Es besteht nach wie vor ein erheblicher Bedarf an schnittfreien Behandlungsmöglichkeiten für das Glaukom, die früher im Krankheitsverlauf eingesetzt werden können", betont Karsten Klabe, Glaukom-Spezialist und leitender Chirurg bei Breyer, Kaymak Klabe Augenchirurgie. "Es ist etwas Besonderes, als erstes Zentrum in Deutschland das FLIGHT-Verfahren in die klinische Praxis einzuführen."

Das FLIGHT-Verfahren wird mit dem ViaLuxe-Lasersystem durchgeführt, das hochauflösende OCT-Bildgebung mit einer proprietären Femtosekunden-Lasertechnologie kombiniert, um eine Präzision im Mikrometerbereich und eine bildgesteuerte Behandlung zu realisieren.

"Dies ist der Start der weltweiten Markteinführung von FLIGHT und somit ein wichtiger Meilenstein für ViaLase", kommentiert Pete England, Chief Commercial Officer bei ViaLase. "Wir sind überzeugt, dass diese Behandlung das Potenzial hat, die interventionelle Glaukomtherapie voranzubringen, indem sie eine frühzeitigere und sicherere Intervention ermöglicht und Patienten dabei helfen kann, den Zielaugendruck zu erreichen und das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen. ViaLase ist stolz darauf, mit weltweit anerkannten Experten zusammenzuarbeiten, um diese Technologie in die klinische Anwendung zu bringen."

ViaLase unterstützt die Markteinführung in Europa über ein Netzwerk von Vertriebspartnern in ausgewählten Märkten, unter anderem durch eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit Carleton Optical in Großbritannien.

Warnhinweis: Das ViaLuxe Laser System ist ein Forschungsgerät, das nach US-amerikanischem Recht nur zu Forschungszwecken verwendet werden darf. Es wird in Europa vermarktet.

Über das Glaukom

Weltweit leiden 76 Millionen Menschen an einem Glaukom. Bis 2040 wird ein Anstieg der Betroffenenzahl auf 112 Millionen erwartet. Das Glaukom ist die zweithäufigste Ursache für irreversible Erblindung weltweit.1,2 Die meisten Formen des Glaukoms sind chronisch und führen unerkannt oder unbehandelt zu einem irreversiblen Verlust der Sehkraft. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend, um den Verlust der Sehkraft zu verhindern, der durch eine Schädigung des Sehnervs und den damit verbundenen fortschreitenden Verlust des Gesichtsfeldes verursacht wird. Die Senkung des Augeninnendrucks und die damit verbundene Verlangsamung der Gesichtsfeldprogression ist derzeit die einzige erprobte Behandlungsmethode für Glaukome. In der Regel wird die Behandlung zunächst mit topischen Augentropfen begonnen, anschließend kann mit einer Lasertherapie oder einer minimalinvasiven Glaukomoperation ("Minimal Invasive Glaucoma Surgery", MIGS) weiterbehandelt werden, bevor eine invasive, traditionelle Filtrationsoperation durchgeführt wird.

Über ViaLase, Inc.

ViaLase, Inc. ist ein international ausgerichtetes, durch Risikokapital finanziertes Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Aliso Viejo, US-Bundesstaat Kalifornien. In Europa ist ViaLase bereits kommerziell tätig und befindet sich in den USA in der klinischen Entwicklungsphase. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, die konventionelle Glaukombehandlung durch die Einführung einer echten nichtinvasiven, bildgesteuerten Femtosekunden-Laserbehandlung grundlegend weiterzuentwickeln und damit die Versorgung von Glaukompatienten zu verbessern. Mit einem Führungsteam, das auf umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Vermarktung der ersten Femtosekundenlaser für die Augenchirurgie bei Patienten mit Refraktionsfehlern und Katarakten zurückgreifen kann, stellt ViaLase dieses Know-how und diese Innovationskraft nun auch für Glaukompatienten bereit. ViaLase arbeitet eng mit Gesundheitsdienstleistern, Kostenträgern, Fachgesellschaften und Patienten zusammen, um seine Produktentwicklung und kommerziellen Aktivitäten darauf zu konzentrieren, diese innovative Behandlung für Glaukompatienten weltweit zugänglich zu machen. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.ViaLase.com.

Referenzen

Weltgesundheitsorganisation. World report on vision: Executive Summary 2019. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/328721/WHO-NMH-NVI-19.12-eng.pdf Tham YC, Xiang L, et al. Global Prevalence of Glaucoma and Projections of Glaucoma Burden through 2040: A Systematic Review and Meta-Analysis. Ophthalmology 2014; 121(11): 2081-2090. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161642014004333

Alle Produkt- und/oder Markennamen sowie Logos sind Marken von ViaLase, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260526285112/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Michele Gray

Gray Communications, LLC.

+1 (917) 449-9250

michele@mgraycommunications.com