DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit leichten Gewinnen - Zinsen sinken erneut

DOW JONES--Die Aufwärtstendenz an der Wall Street setzt sich auch zur Wochenmitte fort. Am Vortag hatten der S&P-500 und der Nasdaq-Composite auf neuen Allzeithochs geschlossen. Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Startglocke 0,3 Prozent auf 50.629 Punkte. Hier liegt das Allzeithoch bei 50.830 Punkten. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite klettern um jeweils 0,1 Prozent nach oben.

Die Analysten von Goldman Sachs haben ihre Prognose für den S&P-500 zum Jahresende von 7.600 auf 8.000 Punkte erhöht - begründet mit starken Unternehmensgewinnen. Vom Schlusskurs am Dienstag entspricht das einem Potenzial von gut 6 Prozent. Seit Jahresbeginn ist der S&P-500 um knapp 10 Prozent gestiegen.

Während die Lage im Nahost-Konflikt eher dazu angetan ist, zurückhaltend zu agieren, lebt die KI-Euphorie weiter. Dazu verweisen Marktteilnehmer auf in der Berichtssaison überwiegend starke und ermutigend ausgefallene Unternehmenszahlen als Treiber.

Zu etwas Entspannung hinsichtlich der Inflationssorgen tragen die Ölpreise bei. Trotz des noch fragiler wirkenden Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran nach den jüngsten US-Luftangriffen in der Nähe der Straße von Hormus fallen die Ölpreise wieder deutlich und greifen die Abwärtsbewegung vom Montag wieder auf. Brent-Öl verbilligt sich um 4,0 Prozent. Mit nun 95,65 Dollar scheint sich der Preis allmählich weiter von der 100-Dollar-Marke nach unten abzusetzen. Entsprechend fallen die US-Marktzinsen weiter. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 4,48 Prozent und liegt rund 20 Basispunkte unter dem jüngsten Mehrjahreshoch.

Vor allem am Anleihemarkt sind viele Blicke bereits auf den Donnerstag gerichtet. Dann wird mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank berichtet. Es könnte Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh liefern. Aktuell wird im laufenden Jahr am Zinsterminmarkt praktisch mit keiner Zinssenkung gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit am Jahresende höherer Leitzinsen wird bei rund 45 Prozent gesehen, wobei eine eventuelle Zinserhöhung eher am Ende des Jahres gesehen wird. Beim Dollar tut sich weiter wenig, er kommt mit den sinkenden Marktzinsen etwas zurück, der Euro steigt auf 1,1644 Dollar.

Im Fokus stehen unter anderem Micron. Die Aktie des Speicherchipherstellers hatte am Vortag mit dem KI-Hype einen Satz um 19 Prozent gemacht, womit die Unternehmensbewertung die Schallmauer von 1 Billion Dollar durchbrach. Hier geht es nun um weitere 5,2 Prozent nach oben. Die Kurse von Konkurrenten wie Seagate, Sandisk und Western Digital ziehen um bis zu 4,7 Prozent an.

Marvell Technology steigen um 1,1 Prozent. Der Anbieter von KI-Hardware wird im Tagesverlauf Geschäftszahlen bekannt geben. Die Aktie hat sich in diesem Jahr dank des KI-Booms bereits mehr als verdoppelt.

Dass das Cybersicherheitsunternehmen Zscaler einen vorsichtigen Ausblick für das Geschäftsjahr abgegeben hat, weil steigende Speicherpreise und Veränderungen im Vertriebsteam für Unsicherheit sorgen, wird mit einem Kursrutsch von 25,1 Prozent quittiert.

Der chinesische Eigner der Schnäppchen-App Temu, PDD, hat im ersten Quartal 2026 einen Gewinn unter den Erwartungen gemeldet. Für den Kurs des US-Hinterlegungsscheins (ADR) geht es um 10,3 Prozent nach unten.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 50.628,61 +0,3 +166,93 50.461,68 S&P-500 7.524,27 +0,1 +5,15 7.519,12 NASDAQ Comp 26.676,75 +0,1 +20,57 26.656,18 NASDAQ 100 30.060,17 +0,2 +58,85 30.001,32 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,04 -0,01 4,05 4,01 5 Jahre 4,17 -0,01 4,18 4,14 10 Jahre 4,48 -0,01 4,49 4,45 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:01 EUR/USD 1,1644 +0,1 0,0016 1,1628 1,1623 EUR/JPY 185,63 +0,2 0,3500 185,28 185,2100 EUR/CHF 0,9142 +0,1 0,0007 0,9135 0,9129 EUR/GBP 0,8658 +0,1 0,0010 0,8648 0,8641 USD/JPY 159,41 +0,1 0,1200 159,29 159,3300 GBP/USD 1,3447 +0,0 0,0002 1,3445 1,3450 USD/CNY 6,7788 -0,1 -0,0072 6,7860 6,7852 USD/CNH 6,7787 -0,1 -0,0058 6,7845 6,7850 AUS/USD 0,7135 -0,5 -0,0032 0,7167 0,7166 Bitcoin/USD 75.102,88 -1,2 -915,93 76.018,81 76.901,40 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 89,57 -4,6 -4,32 93,89 Brent/ICE 95,65 -4,0 -3,93 99,58 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.422,09 -1,9 -83,92 4.506,01 Silber 74,51 -3,2 -2,44 76,95 Platin 1.915,80 -2,2 -42,79 1.958,59 (Angaben ohne Gewähr) ===

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May 27, 2026 09:43 ET (13:43 GMT)

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