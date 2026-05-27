blau direkt baut seine Aktivitäten im Bereich Ruhestandsplanung für Makler weiter aus und hat die Mehrheitsanteile an der M&W Finanzoptimierung GmbH erworben. M&W agiert künftig als regionales Kompetenzzentrum für die Region Berlin und Brandenburg innerhalb des Netzwerks. Mit dem Ausbau der regionalen Kompetenzzentren und strategischen Partnerschaften verfolgt das Lübecker Unternehmen blau direkt das Ziel, Maklerbetriebe bundesweit bei Ruhestands- und Nachfolgeprozessen zu begleiten. Wie blau direkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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