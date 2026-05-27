EQS-News: Abbott
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ABBOTT PARK, Ill., 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Abbott, ein weltweit führendes Gesundheitsunternehmen, gab heute bekannt, dass es die CE-Kennzeichnung für die weltweit erste duale Glukose-Keton-Sensortechnologie für Menschen mit Diabetes erhalten hat. Unter dem Namen Libre Duo und Libre Duo 10 Day sind die Systeme darauf ausgelegt, Glukose- und Ketonwerte kontinuierlich jede Minute1 zu messen. Sie bieten Echtzeittransparenz sowohl über Glukosewerte, die für das tägliche Diabetesmanagement erforderlich sind, als auch über ansteigende Ketone, die zu einem lebensbedrohlichen Notfall durch eine diabetische Ketoazidose (DKA) führen können. So können Menschen mit Diabetes erstmals Ketonwerte ohne herkömmliche Blut- oder Urintests messen. Abbott plant, die Libre Duo Systeme noch in diesem Jahr in ausgewählten europäischen Ländern einzuführen.
Warum die Ketonmessung für Menschen mit Diabetes wichtig ist
Funktionsweise der Libre Duo Systeme
Die CE-Kennzeichnung umfasst zwei Libre Duo Systeme: Libre Duo ist für eine Tragedauer von bis zu 15 Tagen ausgelegt und richtet sich an Erwachsene ab 18 Jahren. Libre Duo 10 Day bietet eine Tragedauer von bis zu 10 Tagen und ist für Menschen ab 2 Jahren konzipiert. Klinische Daten zeigen, dass aktive Kinder und Jugendliche mit einem 10-Tage-Sensor die gesamte vorgesehene Tragezeit besser einhalten können. Beide Sensoren liefern eine konstant hohe Messgenauigkeit.3
Die Libre Duo Systeme werden in Abbotts digitales FreeStyle Libre Gesundheitsökosystem integriert, sodass Nutzende Glukose- und Ketonwerte mit Pflegepersonen und medizinischem Fachpersonal teilen können. Abbott arbeitet zudem mit führenden Pumpenherstellern zusammen, um automatisierte Insulinabgabesysteme (AID) mit den Sensoren zu verbinden.
"Abbott hat sich wiederholt als Pionier in der Gesundheitsinnovation bewiesen", sagt Chris Scoggins, Executive Vice President von Abbott Diabetes Care. "Menschen mit Diabetes berichten uns regelmäßig, dass das Risiko schwerwiegender Komplikationen ein fester Bestandteil ihres Alltags ist. Unsere Libre Duo Systeme geben ihnen, ihren Familien und dem medizinischen Fachpersonal klarere, frühzeitigere Informationen darüber, was in ihrem Körper vorgeht, sodass sie rechtzeitig handeln können, wenn es darauf ankommt."
Die Libre Duo Systeme entsprechen den Empfehlungen eines aktuellen internationalen Expertenkonsens-Papiers von Breakthrough T1D, einer globalen Organisation, die sich auf die Forschung und Interessenvertretung von Typ-1-Diabetes konzentriert. Dieses Papier beschreibt die sichere und effektive Anwendung der kontinuierlichen Ketonmessung als Teil eines umfassenden Diabetesmanagements.4
Eine wachsende Versorgungslücke in der Diabetesbehandlung
Häufig gestellte Fragen
Für wen sind Libre Duo Systeme geeignet?
Benötigen Menschen mit Diabetes kontinuierliche Ketonmessung?
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27.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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