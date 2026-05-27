Baden-Baden (ots) -Dreharbeiten in Waldenburg, Blankenhain, Bad Wimpfen, Bad Rappenau und Heilbronn / Serie erzählt u. a. Kindheit und Jugend von Muhammad Ali, Frida Kahlo und Albert EinsteinMuhammad Ali ist zwölf, als sein Fahrrad gestohlen wird und er dadurch in einem Boxkeller landet, Frida Kahlo kämpft mit 14 Jahren auf einer neuen Schule gegen Hänseleien, bevor sie ihre persönliche Stärke entwickelt. Nach der erfolgreichen ersten Staffel von "Mein Traum, meine Geschichte", die unter anderem für den Grimme-Preis 2025 nominiert war, arbeiten SWR und LOOKSfilm an der Fortsetzung des einzigartigen Kinderformats, das Zeitgeschichte in Form persönlicher Ereignisse für ein junges Publikum erzählt. Acht neue Episoden zeigen Lebenswege berühmter Persönlichkeiten, darunter Elvis Presley, Albert Einstein, Romy Schneider, Michael Ende und Annette Kellermann. Gedreht wird seit dem 20. Mai im sächsischen Waldenburg und Blankenhain sowie in Baden-Württemberg in Bad Wimpfen, Bad Rappenau und Heilbronn. Die Ausstrahlung ist für 2027 im KiKA geplant. Die erste Staffel der Reihe ist in der ARD Mediathek abrufbar."Mein Traum, meine Geschichte""Mein Traum, meine Geschichte" erzählt die Geschichten junger Menschen, die ihre Leidenschaften verfolgen und trotz Herausforderungen niemals aufgeben. Im Mittelpunkt stehen wenig bekannte Momente aus dem Leben berühmter Persönlichkeiten, die für eine junge Zielgruppe aufbereitet und in den zeitgeschichtlichen Kontext eingebettet werden. Neben dem Leben des Nobelpreisträgers Albert Einstein, werden die ersten Schritte der Schauspiel-Ikone Romy Schneider, des King of Rock 'n' Roll Elvis Presley, der mexikanischen Malerin Frida Kahlo, des Autors der "Unendlichen Geschichte" Michael Ende, der Radrennfahrerin Alfonsina Strada, des Boxers Muhammad Ali und der Schwimm-Pionierin und Erfinderin des Badeanzugs Annette Kellermann vorgestellt.ErzählweiseDie 25-minütigen Stücke rücken jeweils einen Schlüsselmoment aus der Jugend in den Fokus. Archivmaterial ergänzt die persönliche Geschichte, stellt sie in den historischen Kontext und veranschaulicht den Zeitgeist. Animationen verbinden die schauspielerische Darstellung mit den realen Persönlichkeiten und eröffnen intime Einblicke in die Innenwelt der Person.Produktion"Mein Traum, meine Geschichte" ist eine Koproduktion von SWR und LOOKSfilm, Produzentin ist Dr. Regina Bouchehri (Creative Producerin, Ramona Bergmann). Die Redaktion liegt bei Lene Neckel (SWR). Die Drehbücher von Nora Lämmermann und Simone Höft setzt Regisseur Marco Gadge um. Die Serie wird gefördert von der MDM Mitteldeutsche Medienförderung, der MfG Filmförderung Baden-Württemberg und dem German Motion Picture Fund. Gedreht wird seit 20. Mai bis 22. Juni im sächsischen Waldenburg und Blankenhain, sowie in Baden-Württemberg in Bad Wimpfen, Bad Rappenau und Heilbronn. Die acht Episoden mit jeweils 25 Minuten Länge werden 2027 bei KiKA, auf kika.de, in der KiKA-App und in der ARD Mediathek ausgestrahlt.Die erste Staffel der Reihe ist in der ARD Mediathek (https://1.ard.de/mtmg) abrufbar.Fotos unter ARD-foto.de (https://ard-foto.de/)Weitere Informationen unter: http://swr.li/mein-traum-meine-geschichte-kleine-leutePressekontakt SWR: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deSWR.de/kommunikationNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6283172