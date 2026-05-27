Der Windkraftkonzern liefert 16 Turbinen des Typs N175/6.X für den Windpark Balikesir-3 im Westen der Türkei. Die installierte Gesamtleistung liegt bei 110 Megawatt. Auftraggeber ist der langjährige Kunde Eksim Enerji. Zum Vertrag gehört auch ein Premium-Service über zehn Jahre. Das verbessert die Qualität der Erlöse, denn Serviceverträge liefern wiederkehrende Umsätze und stabilere Margen als das reine Projektgeschäft. Die Türkei bleibt ein wichtiger Kernmarkt. Seit 2017 hält Nordex dort einen Marktanteil von rund 34 % und ist Marktführer im türkischen Windenergiemarkt. Fazit: Der neue Auftrag ist kein Kurstreiber allein, aber er bestätigt die starke Türkei-Position und stützt die Wachstumsstory im margenstärkeren Servicegeschäft. Nach der dynamischen Rally der vergangenen Monate befindet sich die Aktie aber weiterhin im Konsolidierungsmodus.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 22.
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