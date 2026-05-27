SLB (NYSE:SLB) wird am 24. Juli 2026 eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni endete, zu besprechen.

Die Telefonkonferenz soll um 9:30 Uhr US-Ostküstenzeit beginnen und eine Pressemitteilung zu den Ergebnissen wird um 7:00 Uhr US-Ostküstenzeit veröffentlicht.

Um Zugang zur Telefonkonferenz zu erhalten, rufen Sie bitte den Telefonkonferenzoperator unter +1 (800) 715-9871 innerhalb Nordamerikas oder +1 (646) 307-1963 außerhalb Nordamerikas etwa 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz an. Der Zugangscode lautet 3440360.

Ein Webcast der Telefonkonferenz wird zeitgleich unter https://events.q4inc.com/attendee/157027565 auf einer Übertragung nur zum Anhören übertragen. Hörer sollten sich 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz anmelden, um ihren Browser zu testen und sich für den Webcast zu registrieren. Nach dem Ende der Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung unter www.slb.com/irwebcast bis zum 31. Juli 2026 zur Verfügung stehen und kann unter der Nummer +1 (800) 770-2030 innerhalb Nordamerikas oder +1 (609) 800-9909 außerhalb Nordamerikas und dem Zugangscode 3440360 abgerufen werden.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

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