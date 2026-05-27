TRADINGIDEE des Tages | USDPLN (27.05.2026)

Am Devisenmarkt zeichnet sich beim Währungspaar USD/PLN eine hochinteressante charttechnische Konstellation ab. Nach einer mehrwöchigen Korrektur hat der US-Dollar seine Talfahrt gegenüber dem polnischen Zloty vorerst gestoppt und stabilisiert sich exakt am 38,2 - Fibonacci-Retracement-Level bei rund 3,6325 PLN. Für Händler, die im Forex Trading nach handfesten Signalen suchen, bietet die Kombination aus fundamentalem Rückenwind für den Greenback und einer starken charttechnischen Unterstützung jetzt eine exzellente Ausgangslage für eine neue, strategische Trading Idee.

USDPLN Forexpaar Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.