KI könnte in den kommenden Jahren für zahlreiche Entlassungen sorgen, wenn es nach einer Umfrage unter 1.000 CEOs geht. Sie rechnen damit, dass sie weniger Angestellte brauchen werden - KI-Tools sollen sie ersetzen. Die Sorgen der Beschäftigten werden kaum berücksichtigt. Künstliche Intelligenz hält in immer mehr Unternehmen Einzug. Damit steigt auch die Besorgnis bei den Mitarbeiter:innen, dass sie eines Tages durch die Tools ersetzt werden könnten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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