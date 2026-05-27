Angesichts des sich rasch ausbreitenden Ebola-Ausbruchs in Uganda und der Demokratischen Republik Kongo (DRK) warnt die AIDS Healthcare Foundation (AHF), dass diese Krise die anhaltenden Schwächen der weltweiten Fähigkeit offenbart, schnell und gerecht auf neu auftretende Bedrohungen durch Infektionskrankheiten zu reagieren. Der aktuelle Ausbruch betrifft den Ebola-Stamm "Bundibugyo", für den es derzeit keine zugelassenen Impfstoffe oder Therapeutika gibt, was laut Berichten von Health Policy Watch die Besorgnis unter globalen Gesundheitsbehörden und Einsatzkräften an vorderster Front verstärkt.

Die Weltgesundheitsorganisation hat den Ausbruch zu einem Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite (PHEIC) erklärt, während die Afrikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention ihn als Gesundheitsnotstand von kontinentaler Tragweite (PHECS) eingestuft haben. Öffentlichen Berichten zufolge wurden mehr als 900 Verdachtsfälle und über 200 mutmaßliche Todesfälle festgestellt, während die Überwachungs- und Labortestmaßnahmen weiter ausgebaut werden.

"Ausbrüche wie Ebola erinnern uns daran, dass Krankheitserreger keine Rücksicht auf Grenzen, Politik oder Wohlstand nehmen", sagte Dr. Jorge Saavedra, Executive Director des AHF Global Public Health Institute und ehemaliges Mitglied des unabhängigen Gremiums der Harvard-London School of Hygiene Tropical Medicine zur globalen Reaktion auf Ebola, das nach dem Ausbruch in Westafrika in den Jahren 2014-2016 einberufen wurde. "Die Welt kann nicht jedes Mal, wenn eine gefährliche Infektionskrankheit auftritt, denselben Kreislauf aus verspäteten Maßnahmen, ungleichem Zugang und uneinheitlicher Zusammenarbeit durchlaufen. Die Vorsorge muss auf Solidarität, Transparenz und Gerechtigkeit beruhen nicht auf Nationalismus und Knappheitsdenken."

Die AHF stellte fest, dass Uganda und andere afrikanische Länder wiederholt eine starke Führungsrolle bei der Erkennung von Ausbrüchen, der Kontaktverfolgung, der Mobilisierung der Bevölkerung und der Notfallhilfe bewiesen haben, oft trotz begrenzter Ressourcen und immenser logistischer Herausforderungen. Gleichzeitig, während die Länder mit einem weiteren tödlichen Ausbruch konfrontiert sind, scheiterten die Verhandlungen auf der Weltgesundheitsversammlung daran, den vorgeschlagenen Anhang zum WHO-Pandemieabkommen über den Zugang zu Krankheitserregern und den Vorteilsausgleich (PABS) abzuschließen Berichten zufolge aufgrund anhaltender Meinungsverschiedenheiten über Verpflichtungen in Bezug auf Gerechtigkeit und Vorteilsausgleich. Diese Verzögerung führt dazu, dass der Rahmen des Pandemievereinbarung-Abkommens praktisch auf Eis gelegt wird und das zu einem Zeitpunkt, an dem der Bedarf an internationaler Zusammenarbeit und klaren Mechanismen der Rechenschaftspflicht erneut in der Praxis auf die Probe gestellt wird.

"Die derzeitige globale Gesundheitsarchitektur muss von Grund auf reformiert werden, und zwar mit einem Bottom-up-Ansatz, bei dem die Ressourcen und die Entscheidungsbefugnis zur Festlegung von Prioritäten und Strategien im Bereich der öffentlichen Gesundheit an regionale Gremien übertragen werden und nicht an einen Elfenbeinturm der Ersten Welt mit Sitz in Genf, einer der reichsten Städte der Welt, von wo aus man tropische Krankheiten aus großer Entfernung betrachtet", fügte Dr. Saavedra hinzu. "Schrittweise, zum Teil nur kosmetische Reformen werden nicht ausreichen. Wenn wir das System weiterhin nur am Rande anpassen, anstatt seine strukturellen Mängel anzugehen, müssen wir mit denselben Ergebnissen rechnen, die wir bereits wiederholt erlebt haben: anhaltende Ungleichheiten, fragmentierte Maßnahmen und verpasste Chancen zur Stärkung der globalen Gesundheitssicherheit."

Die AHF betonte, dass Ebola erneut die Folgen eines zersplitterten globalen Gesundheitssystems offenlege in dem von den am stärksten betroffenen Ländern erwartet werde, gefährliche Krankheitserreger rasch zu erkennen, zu melden und einzudämmen, während Verhandlungen über einen gerechten Zugang zu Diagnostika, Behandlungen, Impfstoffen, Technologietransfer und Finanzierung weiterhin ungelöst blieben. Die AHF hat in Zusammenarbeit mit nationalen Partnern Aufklärungs- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Ebola in Uganda und Sierra Leone unterstützt und während des Ebola-Ausbruchs in Westafrika in den Jahren 2014 bis 2016 einen Arzt durch die Krankheit verloren. Während die Regierungen in Genf weiterhin über Bestimmungen zur Gerechtigkeitsgewähr debattieren, erinnert uns dieser Ausbruch auf anschauliche Weise daran, dass globale Gesundheitssicherheit ohne Vertrauen, Zusammenarbeit und durchsetzbare Verpflichtungen, die für alle Länder gleichermaßen gelten, nicht funktionieren kann.

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF), die weltweit größte Organisation im Bereich der HIV/AIDS-Gesundheitsversorgung, versorgt mehr als 3 Millionen Menschen in 50 Ländern, darunter die USA sowie Afrika, Lateinamerika/Karibik, den asiatisch-pazifischen Raum und Osteuropa, mit modernster medizinischer Versorgung und setzt sich für ihre Interessen ein. Im Januar 2025 wurde die AHF mit dem MLK, Jr. Social Justice Award ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung des King Centers für eine Organisation, die im Bereich der sozialen Gerechtigkeit Pionierarbeit leistet. Um mehr über die AHF zu erfahren, besuchen Sie uns online unter AIDShealth.org, finden Sie uns auf Facebook und folgen Sie uns auf Instagram, Twitter und TikTok.

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