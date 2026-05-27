Der schwedische Autobauer bietet in Deutschland ab Juli 2026 eine erweiterte Hochvoltbatterie-Garantie für gebrauchte Elektroautos und Plug-in-Hybride an. Die Absicherung ist in Volvos Schwedengarantie für Gebrauchtwagen integriert und kann den Garantiezeitraum laut Hersteller auf insgesamt bis zu elf Jahre verlängern. Die zertifizierten Gebrauchtwagen der Schweden erfüllen eigenen Angaben zufolge strenge Kriterien. Sie sind jünger als fünf Jahre, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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