Wer den Kauf eines Neuwagens anpeilt, plant dabei immer häufiger ein Elektroauto ein. Laut aktuellem DAT-Barometer ist mehr als jede dritte Privatperson mit Kaufabsicht gewillt, einen reinen E-Pkw zu beschaffen. Unter den Gebrauchtwagen-Suchern ist die Elektro-Nachfrage dagegen weiter gering. Die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) analysiert in ihrem aktuellen DAT-Barometer den Pkw-Markt aus Sicht der privaten Autokaufplaner, sprich: aus Sicht von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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