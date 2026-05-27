Die Anleger hoffen weiter auf einen positiven Ausgang der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Das omnipräsente Thema hält die Aktienmärkte bereits seit mehreren Wochen in Atem, und umso stärker sehnen die Investoren endlich eine finale Lösung herbei.

In ihrer optimistischen Grundhaltung ignorieren sie sowohl das Risiko eines erneuten Scheiterns der Friedensgespräche als auch die inzwischen erreichten hohen Bewertungen primär im Technologiesektor. Auch wenn die Kurse heute leicht nachgeben, die Euphoriewelle hat die Halbleiterhersteller in den vergangenen Wochen fast täglich auf neue Rekordkurse getrieben.

Jetzt könnten die hohen Bewertungen allerdings zunehmend zu einem Problem werden, da die Euphorie die Kennzahlen einiger Unternehmen, aber auch ganzer Branchen in exorbitante Höhen katapultiert hat. Der DAX profitiert sogar etwas davon, da sich die Investoren nach Alternativen umschauen und dabei auf deutsche Standardwerte aufmerksam werden.

Gleichzeitig sprechen die ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA für einen sich abschwächenden Arbeitsmarkt. Die offenen Stellen lagen mit 35 750 unter den 40 750 in der Woche zuvor, zusätzlich wurden die Einstellungen reduziert. Die Kombination aus Arbeitsplatzrationalisierungen durch KI-Anwendungen und dem rückläufigen Konsumverhalten zeigt Wirkung.

Das könnte auf der anderen Seite Zinssenkungshoffnungen bei den Investoren wecken und die Tech-Rallye am Laufen halten. Insgesamt sollte das Konsumverhalten jedoch weiter Beobachtung finden, da es ein elementarer Baustein für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung nicht nur in den USA ist.

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