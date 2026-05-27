Im Juni schalten viele Anleger bereits in den Urlaubsmodus - für AKTIONÄR-Experte Timo Nützel beginnt jetzt jedoch die spannendste Phase des Börsenjahres. Denn gerade in den kommenden Wochen liefern ausgewählte Aktien aus den Bereichen KI, Medizintechnik, Gesundheitswesen und Finanztechnologie immer wieder außergewöhnlich starke Trading-Chancen. Genau diese saisonalen Muster nutzt Nützel für seine aussichtsreichsten Turbo-Trades.Und die Erfolgsbilanz spricht eine klare Sprache: Allein der letzte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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