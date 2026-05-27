Steigende Lebenshaltungskosten verändern das Konsumverhalten in Deutschland spürbar. Verbraucher achten heute deutlich stärker auf Preise, vergleichen Angebote intensiver und planen Einkäufe bewusster als noch vor einigen Jahren. Besonders im E-Commerce zeigt sich ein klarer Trend: Online-Shopping wird strategischer. Der klassische Impulskauf verliert zunehmend an Bedeutung. Stattdessen beobachten viele Konsumenten Preise über mehrere Tage hinweg, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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