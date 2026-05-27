© Foto: ARK Invest/ Reed YoungWährend Milliarden aus Bitcoin-ETFs abfließen, hält Cathie Wood weiter an extremen Bitcoin-Zielen fest. Gleichzeitig hat ARK bereits begonnen, eigene ETF-Positionen umzuschichten.Cathie Wood treibt ihre Bitcoin-Prognosen weiter nach oben. Die Gründerin von ARK Invest sieht für die Kryptowährung inzwischen ein Basisszenario von 750.000 US-Dollar pro Bitcoin innerhalb der nächsten fünf Jahre. Im bullishsten Szenario hält Wood sogar Kurse von 1,25 Millionen US-Dollar für möglich. Grundlage der Prognose ist die Erwartung, dass Bitcoin langfristig immer stärker institutionelles Kapital anzieht und sich als eigenständige Anlageklasse etabliert. Laut dem Bericht "Big Ideas 2026" könnte die …Den vollständigen Artikel lesen
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