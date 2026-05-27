Iggensbach (ots) -- Neuer Gewerbespeicher FENECON Commercial 100 mit intelligentem Energiemanagementsystem FEMS ist Finalist in der Kategorie "Smart Integrated Energy"- Vorstellung des neuen FENECON Industrial M-Speichersystems mit bis zu 904 kWh- Bayerischer Hersteller präsentiert sich auf der Fachmesse an Stand B1.410 als "Partner of your Energy Journey"FENECON, ein führender deutscher Hard- und Softwarespezialist für Stromspeicherlösungen in den Segmenten Privathaushalt, Gewerbe und Industrie, ist erneut unter den Finalisten für die Auszeichnung The smarter E AWARD, die am 22. Juni 2026 vergeben wird. Wie bereits im Vorjahr ist das Unternehmen aus Bayern in der Kategorie "Smart Integrated Energy" nominiert, diesmal mit seinem erst kürzlich eingeführten Gewerbespeichermodell Commercial 100 mit integriertem intelligenten Energiemanagementsystem FEMS. FENECON stellt auf der Fachmesse ees Europe zudem erstmalig sein neu aufgelegtes Modell Industrial M vor.Die ees Europe, Europas größte Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme, findet vom 23. bis 25. Juni 2026 im Rahmen von The smarter E Europe in München statt. Der Stromspeicherexperte zeigt am Stand B1.410 seine Neuheiten rund um die Software FEMS und seine Systeme für die Anwendung in Industrie, Gewerbe, Eigenheim und mehr.Ausstellungspremiere des neu designten IndustriespeichersystemsMit dem neu aufgelegten FENECON Industrial M erweitert der Hersteller sein Portfolio im Bereich industrieller Energiespeichersysteme um eine leistungsstarke und zukunftsorientierte Lösung. Diese kombiniert eine kompakte 10-Fuß-Containerbauform mit hoher Flexibilität und Leistungsfähigkeit. Das Modell bietet einen Gesamtwirkungsgrad im Realbetrieb von bis zu 95 Prozent. Das mit hochwertigen Automotive-Batterien bestückte System weist eine Speicherkapazität von 452 bis 904 kWh sowie eine Leistung von 184 bis 368 kW auf. Damit eignet es sich ideal für die Anwendung in Gewerbe und Landwirtschaft sowie für Post-EEG-Anlagen. In Verbindung mit FEMS lässt sich der Industrial M vielseitig einsetzen - zum Beispiel für Ladeinfrastruktur, im Industrie- und Gewerbebereich und für die Stromvermarktung - und optimal in bestehende Energiestrukturen integrieren. Darüber hinaus setzt FENECON konsequent auf Qualität "Made in Germany" und verbaut in all seine Industriespeicherplattformen Batteriewechselrichter von KACO new energy aus Deutschland.Neue Maßstäbe bei Gewerbespeichern: FENECON Commercial 100Der Gewerbespeicher FENECON Commercial 100 erzeugt seit Auslieferstart im April 2026 große Nachfrage. Mit 100-kW-Hybrid-Wechselrichter und breit skalierbarer Speicherkapazität von 39,2 bis 420 kWh eignet er sich ideal für die hohen Anforderungen in Landwirtschaft, Gewerbe und Mehrfamilienhäusern. Betreiber profitieren von flexiblen Erweiterungsoptionen für Kapazität und Anwendung sowie von besserer Versorgungssicherheit. Der Indoor-Speicher sorgt mit bis zu 200-kWp-PV-Eingangsleistung für eine optimale PV-Integration. Besonders im Hinblick auf mögliche PV-Abregelungen durch den Netzbetreiber bringt er umfassende Vorteile: Das integrierte FEMS sorgt für eine intelligente Steuerung von PV-Produktion, Batteriebeladung und Lastmanagement.Innovativ, sicher, zuverlässig: FENECON als "Partner of your Energy Journey"Auf der diesjährigen Fachmesse zeigt FENECON neben seinen Neuheiten auch, warum das Unternehmen der ideale Partner für die "Energy Journey" seiner Kunden ist. Einen wichtigen Faktor bildet dabei Innovation im Energiemanagement: Seit 2011 treibt das inhabergeführte bayerische Unternehmen die Entwicklung intelligenter, herstelleroffener Lösungen voran - und wurde dafür in der Vergangenheit bereits mehrfach ausgezeichnet. Zu den Innovationen gehört unter anderem die selbst entwickelte Software FEMS auf Basis von OpenEMS - die herstelleroffen ist, keine laufenden Kosten verursacht, kostenlose Updates umfasst, sektorenübergreifend arbeitet und um verschiedene leistungsstarke Anwendungen erweiterbar ist. So optimiert beispielsweise der KI-basierte Energiefahrplan den Stromspeicher zeitraumfokussiert und minimiert damit ganzheitlich Netzbezugskosten und Abregelungsverluste.Zudem steht FENECON für "Made in Germany"-Qualität: Alle Industriespeichermodelle (Industrial S, M, L und XL) entstehen bereits in deutscher Fertigung. Ab 2027 sollen auch die Heim- und Gewerbespeicher von FENECON ausschließlich in Deutschland gefertigt werden. Schon heute stammen zentrale Komponenten, wie die Software und die sicherheitsrelevante Energiemanagement-Hardware (FEMS-Box), aus Deutschland.Mit konsequentem "Cyber Security by Design" schafft der Hersteller sichere, zukunftsfähige Energiesysteme - lokal funktionsfähig (auch offline) und bereit für künftige Anforderungen. Wechselrichter von FENECON-Speichern haben keine eigene Internetverbindung, sondern sind sicher an die FEMS-Box angebunden, die datenschutzkonform mit FENECON-Servern in Deutschland kommuniziert. Die Systeme lassen sich sogar komplett ohne Internet betreiben, was das Risiko für Cyberangriffe minimiert und - in Verbindung mit der Notstromkapazität - höchste Versorgungssicherheit schafft."The smarter E Europe einschließlich der ees Europe ist der Treffpunkt für die gesamte Energiebranche. Wir freuen uns auf den Austausch mit den Teilnehmern und anderen Ausstellern ", sagt Franz-Josef Feilmeier, Geschäftsführer von FENECON. "Besonders stolz sind wir dieses Jahr, dass wir gleich mit zwei neuen Speichermodellen vor Ort sein werden und erneut für einen The smarter E AWARD nominiert sind. Und das in einer Kategorie, die zwei wichtige Faktoren bei der Energieversorgung zusammenbringt: Intelligenz und Integration."Weitere Informationen zu FENECON auf der ees Europe gibt es hier (https://www.fenecon.de/ees26).Über FENECONFENECON ist ein führender deutscher Hard- und Softwarespezialist für Stromspeicherlösungen in den Segmenten Privathaushalt, Gewerbe und Industrie. Alle Speichermodelle zeichnet das selbst entwickelte Energiemanagementsystem FEMS aus, womit FENECON das weltweit erfolgreichste Open-Source-Energiemanagementsystem OpenEMS maßgeblich prägt. Die zahlreichen FEMS-Applikationen des Produktportfolios ermöglichen netz- und energiewendedienliches Energiemanagement und intelligente Sektorenkopplung.Der Experte für Stromspeicher und Energiemanagement zählt zu den stärksten Innovatoren in der Branche und setzt sich für eine Zukunft mit 100 Prozent erneuerbaren Energien ein. Das Unternehmen mit etwa 400 Mitarbeitern hat seinen Hauptsitz im bayerischen Iggensbach, weitere nahe gelegene Standorte in Deggendorf und Albersdorf (Vilshofen a. d. Donau) sowie ein Werk im US-amerikanischen Greenville (South Carolina).www.fenecon.dePressekontakt:Dr. Haffa & Partner GmbHKarlstraße 4280333 MünchenAxel SchreiberAnja KlauckTel. +49 89 993191-0fenecon@haffapartner.deOriginal-Content von: FENECON GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179456/6283210