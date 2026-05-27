Die wichtigsten Eckdaten

Die National Bank of Greece in Zypern hat vier bisher getrennte Abstimmungssysteme Abstimmungen für Instant, Cash, SEPA und Nostro mittels der Air Cash-Module von Smartstream auf einer einzigen Plattform zusammengeführt.

Die KI-gestützten Funktionen von Smartstream Air führen zu einer erheblichen Reduzierung des täglichen manuellen Aufwands, eliminieren die Notwendigkeit der Arbeit mit mehreren Datenformaten und erkennen proaktiv Probleme bei der Datenqualität in internen Quellen sowie in Kontoauszügen.

Die Implementierung wurde innerhalb von drei Monaten erfolgreich abgeschlossen, ohne dass eine bestehende Technologie ersetzt werden musste; Smartstream hat eine individuelle automatisierte Lösung für den verschlüsselten Dateitransfer entwickelt, um den strengen Datensicherheitsanforderungen der Bank gerecht zu werden.

Smartstream, der renommierte Anbieter von Datenlösungen für führende globale Finanzinstitute und Unternehmen, teilt heute mit, dass die National Bank of Greece (NBG) in Zypern erfolgreich mit Air, der KI-gestützten Abstimmungslösung des Unternehmens, live gegangen ist. Die Live-Schaltung stellt einen bedeutenden Fortschritt für die betriebliche Effizienz der Bank dar, da der tägliche manuelle Bearbeitungsaufwand reduziert und die Komplexität bei der Arbeit mit verschiedenen Datenformaten beseitigt wird.

Die Bank hat das Cash-Modul von Air implementiert und dadurch sowohl das bisherige System ersetzt als auch vier separate Abstimmungssysteme für Instant-, Cash-, SEPA- und Nostro-Abstimmungen in einer einzigen, intelligenten Plattform zusammengeführt. Das Transaktionsvolumen war zwar überschaubar, doch aufgrund der fragmentierten Systemlandschaft war täglich ein erheblicher manueller Aufwand nötig, um die Vorgänge in jedem einzelnen System separat zu bearbeiten und zwischen mehreren Datenformaten zu navigieren.

Nach einer Marktanalyse hat sich die Bank für Smartstreams Air entschieden, da das Self-Service-Modell und die KI-gestützte Automatisierung einen klaren Vorteil darstellen, um interne Ressourcen besser zu nutzen und Effizienzsteigerungen zu erzielen. Die Plattform wurde außerdem ausgewählt, weil sie die Einrichtung von Abstimmungsgruppen ermöglicht, sodass mehrere Posten gleichzeitig statt einzeln abgeglichen werden können. Zudem kann sie vom ersten Tag an messbare Effizienzsteigerungen erzielen.

Andreas Anatolitis, Head of Accounting Department, Financial and Accounting Division, NBG Cyprus, erklärte: "Nachdem wir eine umfassende Marktanalyse durchgeführt hatten, haben wir uns für Air entschieden. Ausschlaggebend waren dabei das Potenzial für echte Effizienzsteigerungen sowie die Fähigkeit von Smartstream, die Lösung an unsere spezifischen technischen Anforderungen anzupassen und so einen sicheren und effizienten Datenfluss zu gewährleisten, ohne den Betriebsaufwand für die Bank zu erhöhen."

Robin Hasson, Product Manager, Smartstream, erklärte: "Wir freuen uns sehr, mit der NBG Cyprus zusammenzuarbeiten. Durch die aktuelle Implementierung von Air erhält das Betriebsteam der Bank mehr Kontrolle über seine Abstimmungsdaten, unterstützt durch eine individuell konfigurierte, automatisierte Lösung für den verschlüsselten Dateitransfer, die ihren strengen Anforderungen an die Datensicherheit gerecht wird. Das Ergebnis ist eine robuste Lösung, die Probleme hinsichtlich der Datenqualität proaktiv kennzeichnet, ganz gleich, ob diese ihren Ursprung in internen Datensystemen oder in eingehenden Kontoauszügen haben."

ÜBER DIE NATIONAL BANK OF GREECE

Die Bank bietet umfassende Finanzierungslösungen, Handelsfinanzierungen und Einlagenprodukte für Unternehmen und Privatpersonen. Parallel investiert sie kontinuierlich in die Verbesserung des Kundenerlebnisses und des Serviceangebots über ihre digitalen Kanäle. Die National Bank of Greece in Zypern legt den Fokus auf die Bedürfnisse von Unternehmen und der Gesellschaft, bleibt dabei stets den Menschen verpflichtet, zuverlässig und effizient und fördert konsequent Entwicklung und Nachhaltigkeit.

ÜBER SMARTSTREAM

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