© Foto: adobe.stock.comDer Goldpreis kommt aktuell deutlich zurück. Der Rücksetzer unter die 4.500 US-Dollar offeriert weiteres Abwärtspotenzial. Schlägt nun die Stunde für antizyklisch agierende Anleger und Investoren?Aktuelle Goldpreisentwicklung - Anleiherenditen gehen zurück, aber Nun also doch! Nach langem Ringen musste der Goldpreis nachgeben und die 4.500 US-Dollar aufgeben. Das eröffnet dem Edelmetall theoretisch weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 4.100 US-Dollar bzw. 4.000 US-Dollar. Übergeordnet bleiben die Perspektiven weiterhin bullisch. Eine Sommerrallye in Gold sollte nicht überraschen. Kurzfristig könnte es aber noch etwas ruppig werden. Am morgigen Donnerstag wird in den USA mit den PCE-Daten …Den vollständigen Artikel lesen
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