Die Pinduoduo-Aktie bricht am Mittwochnachmittag um satte -12% ein und fällt auf ein neues 2-Jahrestief. Fielen die Quartalszahlen des chinesischen E-Commerce-Riesen denn so mies aus und können Anleger bei einem Kauf nun ein Schnäppchen machen? Ein Double Miss Die Quartalszahlen von Pinduoduo fielen in der Tat miserabel aus. Der Konzern legte einen sogenannten Double Miss vor - verfehlte also sowohl beim Umsatz auch beim Gewinn die Erwartungen des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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