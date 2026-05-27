Verpflichtende Trinkpausen als Werbeflächen mitten im Spiel und viele Spiele nur im Abo. So macht die Weltmeisterschaft keinen Spaß, findet unser Autor. "Wer zeigt heute Bayern München gegen den 1. FC Köln?' Überschriften wie diese gibt es zu jedem Bundesliga- oder Champions-League-Spieltag zu jeder Partie. Denn längst sind Fußballfans Leid gewohnt. Dass ein Anbieter alle Spiele zeigte, ist schon lange her. Mittlerweile läuft die Bundesliga Freitag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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