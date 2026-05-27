Tabnine kombiniert KI-Coding-Agents für Unternehmen mit organisationalem Kontext und Governance, um Teams beim Aufbau verlässlicher KI-Engineering-Workflows zu unterstützen

TEL AVIV, Israel, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine, die KI-Coding-Plattform für Unternehmen, die auf Geschwindigkeit angewiesen sind, ohne bei Vertrauen oder Kontrolle Abstriche zu machen, gab heute bekannt, dass Gartner das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2026 für KI-Coding-Agents für Unternehmen als Visionary eingestuft hat.

Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem Tabnine in die Kategorie "Visionary" eingestuft wurde. Die Plattform wächst weiterhin rasant und etabliert sich zunehmend als bevorzugte KI-Coding-Plattform für komplexe Unternehmensumgebungen, darunter auch solche, die strengen regulatorischen und Compliance-Vorgaben unterliegen.

"In diesem hart umkämpften Markt heben wir uns weiterhin dadurch ab, dass wir die Bedeutung von Kontext in den Mittelpunkt stellen und das Verhalten von Agents im Unternehmenscode, in Richtlinien und im organisatorischen Kontext verankern - statt uns allein auf Prompts zu verlassen", so Eran Yahav, Co-CEO und Mitgründer von Tabnine. "Wir sind überzeugt, dass die nächste Ära der KI-Code-Assistenten von Lösungen geprägt sein wird, die sich an den Standards und Systemen eines Unternehmens orientieren und insbesondere in regulierten Branchen ein hohes Maß an Kontrolle über Daten, Zugriffe und Infrastrukturentscheidungen ermöglichen."

Unternehmen stoßen mit KI-Coding-Agents zunehmend an Grenzen, da die meisten Agents die Strukturen und Abläufe der Organisationen, in denen sie eingesetzt werden, nur unvollständig erfassen. In komplexen Unternehmensumgebungen führt das zu Halluzinationen, inkonsistenten Entscheidungen, zusätzlichem Nachbearbeitungsaufwand und zum Scheitern bei mehrstufigen Aufgaben, die ein Verständnis von Altsystemen, architektonischen Abhängigkeiten, internen Standards und organisatorischen Zielsetzungen erfordern. Die Enterprise Context Engine von Tabnine schließt diese Lücke, indem sie KI-Agents ein strukturiertes und kontinuierlich aktualisiertes Verständnis der jeweiligen Unternehmensumgebung vermittelt. Statt sich auf oberflächliche Retrieval-Mechanismen oder isolierte Prompts zu stützen, modelliert die Engine die Beziehungen zwischen Repositories, Services, APIs, Abhängigkeiten, Richtlinien und historisch gewachsenem Engineering-Wissen, sodass KI-Systeme auf Basis des organisatorischen Kontexts Schlussfolgerungen ziehen können, anstatt lediglich Code zu generieren. Unabhängig davon, ob Teams Cursor, GitHub Copilot, die Tabnine Agentic Platform oder Anthropic Claude Code nutzen, macht die Enterprise Context Engine aus KI ein System, das nicht länger rät, sondern versteht, wie das Unternehmen tatsächlich funktioniert.

Laut internen Benchmarks von Tabnine verzeichnen Unternehmen eine Reduzierung des Tokenverbrauchs um bis zu 80?%, eine bis zu doppelt so hohe Genauigkeit und eine um bis zu 50?% kürzere Zeit bis zur Lösungsfindung.

"Wir sind der Ansicht, dass die Entwicklung der diesjährigen Magic Quadrant-Kategorie von KI-Code-Assistenten hin zu KI-Coding-Agents für Unternehmen zeigt, wie schnell sich die Erwartungen von Unternehmen verändern", so Dror Weiss, Co-CEO und Mitgründer von Tabnine. "Unternehmen bewerten KI nicht mehr ausschließlich nach Produktivitätsgewinnen, sondern nach Zuverlässigkeit, Governance und der Fähigkeit, in komplexen Engineering-Umgebungen zu arbeiten. Wir glauben, dass Tabnines Ansatz für vertrauenswürdiges KI-Engineering gut zu der Richtung passt, in die sich der Markt entwickelt."

Gartner, Magic Quadrant für KI-Coding-Agents für Unternehmen, von Philip Walsh et al., 20. Mai 2026. GARTNER ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen. Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.



Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Publikationen dargestellten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät Technologieanwendern nicht, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Einstufungen auszuwählen. Publikationen von Gartner spiegeln die Einschätzungen der Research- und Analystenorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Veröffentlichung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Weitere Informationen finden Sie im Tabnine Blogbeitrag hier .

Über Tabnine

Tabnine ist eine KI-Coding-Plattform für Unternehmen, die auf Geschwindigkeit angewiesen sind und gleichzeitig hohe Anforderungen an Vertrauen und Kontrollierbarkeit stellen. Im Unterschied zu generischen Code-Assistenten ist Tabnine tief in den Softwareentwicklungszyklus von Unternehmen integriert - mit ausgeprägtem Kontextverständnis, flexiblen Bereitstellungsmodellen und zentraler Governance. Darüber hinaus verankert Tabnine KI-Unterstützung mithilfe seiner Enterprise Context Engine im unternehmensspezifischen Kontext. So entstehen präzise, konsistente Ergebnisse, die der tatsächlichen Arbeitsweise von Entwicklungsteams entsprechen - unabhängig davon, welche Agenten-Tools eingesetzt werden. Millionen Entwickler in Tausenden von Unternehmen setzen auf Tabnine. Die Plattform kann als sichere SaaS-Lösung, in einer privaten VPC, lokal oder in vollständig isolierten Umgebungen betrieben werden. So lassen sich KI-Lösungen kontrolliert, sicher und planbar einführen und unternehmensweit skalieren - unter Einhaltung von Sicherheits- und Compliance-Vorgaben.

Kontakt

press@tabnine.com