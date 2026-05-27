© Foto: Lev Radin - ZUMA Press WireBill Ackmans Hedgefonds steht nun auch US-Privatanlegern offen. Einen Monat nach dem IPO kann sich die Performance sehen lassen. Aber Analysten sind noch zurückhaltend.Mit einer Doppel-IPO sorgte Investmentlegende und Hedgefondsmanager Bill Ackman im April für Aufsehen. Dabei gingen sowohl Ackmans Investmenthaus Pershing Square (PS) als auch der geschlossene Fonds Pershing Square USA, der direkt in ein konzentriertes Portfolio aus US-Großunternehmen investiert, an die Börse. Die Papiere von Pershing Square konnten seit dem IPO rund 50 Prozent zulegen. Nach dem Ende der Ruheperiode der beteiligten Banken beziehen nun auch Wall-Street-Analysten erstmals Stellung zur Ackman-Aktie. Die Bank of …Den vollständigen Artikel lesen
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