Erneut hat sich 2025 für die PKV als ein Jahr voller Licht und Schatten erwiesen: Zwar wuchs die Branche bereits das dritte Jahr in Folge, doch hohe Leistungsausgaben machen sich bemerkbar. KI und politische Rahmenbedingungen offenbaren sich als Herausforderung, und auch die geplante GOÄ wirft ihre Schatten voraus. Wie es der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aktuell ergeht, das kann man fast täglichen Medienberichten entnehmen: Eine große Lücke klafft in der Finanzierung, die Bundesregierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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