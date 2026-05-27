© Foto: CNP/ADM - www.capitalpictures.comDie US-Zinsen sind aktuell viel zu niedrig, zeigen alle gängigen Berechnungsmodelle. Um die Inflation zu bändigen, müsste die Fed die Zinsen um volle 100 Basispunkte anheben.Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bewegt sich geldpolitisch auf dünnem Eis. Mit der aktuellen Zielspanne des Leitzinses von 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent versucht die Zentralbank, die amerikanische Wirtschaft sanft zu steuern. Doch mit ihren "Versicherungs-Zinssenkungen" hat sich die Fed mittlerweile "überversichert", sagt Matt Luzzetti von Deutsche Bank Research und warnt vor einer massiven Fehlentscheidung. Schaut man auf die drei gängigsten mathematischen Standardmodelle der Geldpolitik, bestätigt sich, dass der …Den vollständigen Artikel lesen
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