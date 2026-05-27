In 2 Wochen beginnt die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Milliarden Fans werden mitfiebern, die FIFA rechnet mit Rekordeinnahmen von mehr als 10 Milliarden Euro. Auch an der Börse dürfte das größte Sportereignis der Welt für reichlich Bewegung sorgen.DER AKTIONÄR stellt passend zum WM-Start ein eigenes Aktienteam auf. Die Redaktion hat 11 Unternehmen in die Startelf berufen, die operativ stark performen, charttechnisch überzeugen und weiteres Kurspotenzial besitzen. Einige Titel profitieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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