Eigentlich lag der Fokus von Boston Metal bisher auf der umweltfreundlichen Produktion von Stahl. Doch jetzt lenkt das Startup seinen Fokus auf kritische Metalle. Die Gründe liegen nahe. Eine umweltfreundliche Stahlproduktion, ohne CO2-Emissionen: Mit diesem Versprechen ist das US-Startup Boston Metal an den Start gegangen. Es hatte im vergangenen Jahr bereits das weltweite erste Werk dafür in Schweden in Angriff genommen. Jetzt hat das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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