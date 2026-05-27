© Foto: Schoening - SchoeningGriechenland dürfte Italien bei der Schuldenquote noch in diesem Jahr überholen - und zahlt Hilfskredite vorzeitig zurück. Ausgerechnet das frühere Krisenland wird zur Erfolgsstory.Griechenland war über Jahre das Synonym für die Eurokrise. Staatspleite, Rettungspakete, Sparkurse, Kapitalverkehrskontrollen - kaum ein Land stand so sehr für die Schwächen der Währungsunion wie Griechenland. Doch jetzt dreht sich das Bild radikal: Das frühere Krisenland dürfte bis Ende 2026 nicht mehr der am höchsten verschuldete Staat der Eurozone sein. Diese Rolle könnte stattdessen Italien übernehmen. Bis zum Jahresende soll die griechische Schuldenquote auf 136,9 Prozent der Wirtschaftsleistung sinken, …Den vollständigen Artikel lesen
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