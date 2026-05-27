Die Aussicht auf eine mögliche Einigung zwischen den USA und dem Iran sorgt an den Finanzmärkten für starke Bewegungen. Vor allem der Ölpreis geriet kräftig unter Druck, während Aktienmärkte und US-Staatsanleihen zulegen konnten. Anleger hoffen nun auf eine Entspannung im Nahen Osten und sinkende Inflationsrisiken.Hoffnung auf Öffnung der Straße von Hormus Auslöser der Marktbewegung war ein Bericht des iranischen Staatsfernsehens über einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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