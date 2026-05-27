Duco hat heute die erste agentenbasierte Operations-Plattform für Finanzdienstleistungen vorgestellt. Die Plattform basiert auf einer Engine, die bereits monatlich 20 Milliarden Transaktionen für mehr als 200 Kunden verarbeitet, darunter sieben der 20 größten Banken und zehn der 20 größten Vermögensverwalter. Sie vereint alles, was Unternehmen benötigen, um ihre Post-Trade-Operations gemeinsam mit autonomen Agenten sicher und in großem Maßstab durchzuführen.

Die Einführung stellt einen Durchbruch dar, auf den die Branche gewartet hat.

Eine speziell für Agenten entwickelte Benutzeroberfläche. Duco hat seine Plattform in eine neue alternative Agentenebene aufgeteilt, die die Plattform in Hunderte von eigenständigen Funktionen für den Post-Trade-Bereich umgestaltet. Das Model Context Protocol (MCP) bietet Funktionen für Abstimmung, Datenaufbereitung, Datenzugriff, Prüfpfade, Ausnahmemanagement, Dokumentenerstellung und mehr. Zum ersten Mal verfügen Agenten über ein verifiziertes, deterministisches Toolset, das speziell für den Post-Trade-Bereich entwickelt wurde. Agenten ersetzen nicht das Matching, die Regeln oder das Audit; sie nutzen diese. Nachweisbare Genauigkeit ist der Grund, warum man Agenten im operativen Bereich vertrauen kann.

Duco kündigt außerdem die Pacesetters-Gruppe an. Duco hat eine Gruppe der ambitioniertesten Führungskräfte im Post-Trade-Operations-Bereich der Finanzdienstleistungsbranche zusammengestellt. Die Vorreiter (Pacesetters) erhalten als Erste Zugang zu den Funktionen, sobald diese verfügbar sind, können direkt in die Produktentwicklung einwirken und haben einen Vorsprung beim operativen Modell der Zukunft. 10 Unternehmen setzen Duco-Agenten bereits heute produktiv ein. Unsere nächste Welle von Pacesetters startet heute.

Warum Post-Trade und warum gerade jetzt

Der Post-Trade-Bereich steht am Schnittpunkt dreier Herausforderungen, für deren Bewältigung agentische KI einzigartig positioniert ist: schrumpfende Abwicklungsfenster, wachsende Transaktionsvolumina und ein Generationswechsel hinsichtlich der Frage, wer die Arbeit erledigt und wie. Manuelle Bearbeitung lässt sich immer schwerer rechtfertigen. Altsysteme sind eine Sackgasse für KI. Die Unternehmen, die den ersten Schritt machen, werden den Standard für alle Nachfolgenden setzen.

"Seit mehr als einem Jahrzehnt vertrauen unsere Kunden darauf, dass Duco die komplexesten Daten auf den Kapitalmärkten abstimmt. Sie sagen uns nun, dass Agenten innerhalb von drei Jahren einen bedeutenden Teil der Post-Trade-Operations übernehmen werden. Duco stellt die leistungsstärksten Tools und den umfangreichsten Kontext zusammen, die je für den Bereich Operations entwickelt wurden, um dies zu ermöglichen", sagte Christian Nentwich, CEO und Mitbegründer von Duco.

"Was wir heute auf den Markt bringen, ist nicht nur eine weitere KI-Funktion", fuhr Nentwich fort. "Es ist das Betriebssystem für Post-Trade im Zeitalter der agentenbasierten KI. Die Vorreiter definieren, was für alle anderen als gut gilt, und wir werden ihre Erkenntnisse teilen, damit die gesamte Branche schneller vorankommt."

Vorreiter berichten bereits von Ergebnissen, die vor sechs Monaten noch unmöglich gewesen wären. In frühen Implementierungen hat sich der Aufbau eines neuen Abstimmungsprozesses auf der Duco-Plattform von zwei Tagen auf vier Stunden verkürzt, wobei etwa zwanzig Minuten auf die Laufzeit des Agenten entfallen und der Rest für die manuelle Überprüfung aufgewendet wird. Automatisch aus Rohdaten generierte Workflows, die kontinuierliche Optimierung bestehender Prozesse und die beschleunigte Untersuchung von Ausnahmen wandeln sich von der Roadmap zur täglichen Betriebsrealität.

Verfügbarkeit und Teilnahme

Die agentenbasierte Operations-Plattform von Duco ist ab sofort verfügbar. Bewerbungen für die nächste Pacesetters-Welle sind für qualifizierte Finanzdienstleistungsunternehmen möglich besuchen Sie du.co oder wenden Sie sich an Ihren Duco-Ansprechpartner. Eine Demonstration des Agentic Workspace und der Benutzeroberfläche finden Sie unter du.co/agentic-workspace.

Über Duco

Duco unterstützt Finanzdienstleister dabei, die Arbeit im operativen Bereich zu transformieren, indem manuelle Aufgaben automatisiert und Mitarbeiter von reinen Ausführenden zu Entscheidungsträgern befähigt werden.

Dies erreichen wir durch eine Kombination aus proprietären Techniken, innovativem Cloud-Computing, Technologien der künstlichen Intelligenz und fundiertem Fachwissen.

Unsere agentenbasierte Operations-Plattform ermöglicht es Unternehmen, eine vollständige End-to-End-Abstimmung, Datenvertrauen und die Automatisierung ihrer Daten zu realisieren unabhängig von Quelle, Format oder Struktur.

Durch Partnerschaften mit branchenführenden Unternehmen helfen wir dabei, Betriebsmodelle zu überdenken, die Effizienz zu steigern, Governance und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu stärken, Risiken zu reduzieren, Prozesse zu optimieren und die Belegschaft der Zukunft aufzubauen.

Mehr als 10.000 Nutzer in über 30 Ländern verarbeiten jede Woche Milliarden von Datensätzen über die Plattform.

Duco hat seinen Hauptsitz in London und verfügt über Niederlassungen in New York, Breslau, Antwerpen und Singapur. Zu den Kunden zählen globale Banken, Investmentmanager, Börsen und Versicherungsunternehmen wie CIBC Mellon, ING und Man Group. Weitere Informationen finden Sie unter www.du.co

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