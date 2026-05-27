© Foto: UnsplashSteve Burns rechnet mit einem möglichen Börsencrash von 50 Prozent. Besonders viele Privatanleger könnten dabei die gleichen fatalen Fehler machen.In einem Interview mit MarketWatch warnt der erfahrene Trader Steve Burns vor einem möglichen Börsencrash von 50 Prozent in den kommenden Jahren. Viele Anleger seien auf einen schweren Bärenmarkt gefährlich schlecht vorbereitet, glaubt Burns. Nach den Erfahrungen aus dem Dotcom-Crash und der Finanzkrise 2008 setzt der Trader heute vor allem auf konsequentes Risikomanagement und einfache technische Signale statt blindes Buy-and-Hold. Besonders wichtig sei dabei die 200-Tage-Linie des S&P 500. Sobald der ETF SPY, der den US-Leitindex abbildet, …Den vollständigen Artikel lesen
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