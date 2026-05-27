Die neue integrierte Funktion verbindet die Verbraucherstimmung mit realen Kaufdaten und ermöglicht so sicherere, handlungsorientierte Entscheidungen

NIQ (NYSE: NIQ), ein weltweit führender Anbieter von Consumer Intelligence, gab heute die Einführung von Survey Groups (Umfragegruppen) in NIQ Discover bekannt einer neuen Funktion, die es Marken und Einzelhändlern ermöglicht, nicht nur zu verstehen, was sich auf dem Markt verändert, sondern auch warum.

Survey Groups sind ab sofort in NIQ Discover verfügbar und bauen auf den NIQ Panel Surveys auf, indem sie Einblicke in die Einstellungen mit dem tatsächlichen Kaufverhalten aus den Verbraucherpanels von NIQ verknüpfen. So können Kunden die Motivationen hinter Leistungsverschiebungen aufdecken, Chancenlücken identifizieren und in einer zunehmend komplexen Verbraucherlandschaft mit größerer Sicherheit handeln.

Was ist neu: Survey Groups in Discover

Survey Groups erleichtern den Zugriff auf, die Analyse und die Umsetzung von Erkenntnissen aus NIQ Panel Surveys innerhalb bestehender Arbeitsabläufe. Durch die Verknüpfung von Umfrageantworten mit Kaufverhalten können Kunden:

Wichtige Verbrauchersegmente präziser analysieren

Die Treiber hinter der Leistung von Marken und Kategorien verstehen

Kaufbarrieren und Ursachen für den Verlust von Marken- oder Kategorieanbindung identifizieren

Sich abzeichnende Wachstumschancen aufdecken, die auf realem Verhalten basieren

Selbstständige Analysen direkt in Discover erstellen

Warum das wichtig ist: Über das angegebene Verhalten hinausgehen

Da die Entscheidungsfindung der Verbraucher immer fragmentierter und unvorhersehbarer wird, reichen traditionelle Umfragen, die oft ausschließlich auf dem angegebenen Verhalten basieren, nicht aus, um reale Ergebnisse zu erklären. Survey Groups schließen diese Lücke, indem sie das, was Verbraucher sagen, direkt mit dem verknüpfen, was sie tun. Diese Integration ermöglicht es Unternehmen, über oberflächliche Erkenntnisse hinauszugehen und ein tieferes, zuverlässigeres Verständnis der Motivationen zu gewinnen, wodurch Teams Maßnahmen priorisieren können, die Wachstumsstrategien untermauern.

"NIQ bietet seit vielen Jahren Panel-Umfragefunktionen an und hilft Kunden dabei, die Motivationen hinter dem Verbraucherverhalten anhand verifizierter Kaufdaten zu verstehen", sagte Troy Treangen, Chief Product Officer bei NIQ. "Das Neue an Survey Groups ist, dass diese Erkenntnisse nun direkt in Discover integriert sind, wodurch sie innerhalb bestehender Arbeitsabläufe leichter zugänglich, analysierbar und umsetzbar sind. Durch die Zusammenführung von Umfrageerkenntnissen und Verbraucherverhalten auf einer Plattform können Kunden schneller von der Erkenntnis zur Aktion übergehen und erhalten dabei einen ganzheitlicheren Überblick über die Leistung."

So funktioniert es: Stimmungsdaten treffen auf verifizierte Kaufdaten

Survey Groups basieren auf NIQ Panel Surveys, die direkt mit den robusten Verbraucherpanels von NIQ in der FMCG-Branche verbunden sind. Diese Verknüpfung liefert ein repräsentativeres Bild des Verbraucherverhaltens, da die Erkenntnisse auf tatsächlichen Kaufdaten und nicht nur auf Absichten beruhen.

In NIQ Discover kann dieselbe befragbare Population analysiert werden, wobei eine konsistente Stichprobenabdeckung gewährleistet bleibt, während Umfragegruppen für eine tiefergehende Analyse aktiviert werden. Teams können Umfragegruppen auf Frage- und Antwort-Ebene eigenständig erstellen und analysieren, was eine selbstständige Segmentierung über Märkte hinweg ermöglicht. Durch die Einbindung dieser Erkenntnisse in Discover ermöglicht NIQ eine schnellere Analyse, eine einfachere Zusammenarbeit und eine sicherere Entscheidungsfindung teamübergreifend.

Was kommt als Nächstes: Fortgesetzte Investitionen in Panel-Umfragen

Survey Groups stellen den ersten Schritt in einer umfassenderen Roadmap für NIQ-Panelumfragen dar. NIQ wird weiterhin investieren, um diese Erkenntnisse zugänglicher, umsetzbarer und tief in Discover integriert zu machen, wobei weitere Verbesserungen für das Jahr 2026 und darüber hinaus geplant sind.

Diese Fortschritte unterstützen die übergeordnete Strategie von NIQ, Mess-, Panel- und Umfrageerkenntnisse auf einer einzigen Plattform zu vereinen, was eine schnellere, klarere und sicherere Entscheidungsfindung für Kunden weltweit ermöglicht.

Da das Verbraucherverhalten immer komplexer wird, wird die Fähigkeit, Motivationen mit Ergebnissen zu verknüpfen, zu einem entscheidenden Vorteil. Durch die Integration von Umfrageergebnissen mit realem Kaufverhalten helfen Umfragegruppen Marken und Einzelhändlern, Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen sie schließen die Lücke zwischen Verständnis und Umsetzung und ermöglichen fundiertere, sicherere Entscheidungen.

In einem Markt, in dem das Wissen um das Warum genauso wichtig ist wie das Wissen um das Was, definiert NIQ neu, wie Verbraucherinformationen die Leistung steigern. Weitere Informationen finden Sie unter NIQ Discover.

Häufig gestellte Fragen:

F: Was sind NIQ Survey Groups?

A: Survey Groups sind eine neue Funktion innerhalb von NIQ Discover, die Antworten aus Verbraucherumfragen direkt mit dem tatsächlichen Kaufverhalten aus den Verbraucherpanels von NIQ verknüpft und so tiefere Einblicke in die Motivationen hinter der Marktleistung ermöglicht.

F: Wie unterscheiden sich NIQ Survey Groups von herkömmlichen Umfragen?

A: Herkömmliche Umfragen stützen sich auf angegebenes oder selbstberichtetes Verhalten, das von tatsächlichen Handlungen abweichen kann. Umfragegruppen verknüpfen das, was Verbraucher sagen, mit dem, was sie tatsächlich kaufen, und liefern so ein genaueres Bild der Verbraucherentscheidungen.

F: Wer kann von Survey Groups profitieren?

A: Umfragegruppen richten sich an Marken, Einzelhändler und Hersteller, die die Treiber hinter der Marken- und Kategorieperformance verstehen, Wachstumschancen identifizieren, Abwanderung oder Kundenverlust reduzieren und sicherere, datengestützte Entscheidungen treffen möchten.

F: Wo sind Survey Groups verfügbar?

A: Survey Groups sind direkt in NIQ Discover verfügbar, sodass Kunden diese Erkenntnisse innerhalb ihrer bestehenden Arbeitsabläufe abrufen, analysieren und anwenden können.

F: Welche Arten von Erkenntnissen liefern Survey Groups?

A: Survey Groups helfen dabei, wichtige Verbrauchersegmente, Treiber für das Wachstum oder den Rückgang von Marken und Kategorien, Kaufbarrieren, Gründe für den Kaufabbruch und sich abzeichnende Chancen aufzudecken basierend auf echtem Kaufverhalten.

F: Wie unterstützen Survey Groups eine schnellere Entscheidungsfindung?

A: Durch die Integration von Umfrage-, Panel- und Messdaten auf einer einzigen Plattform machen Survey Groups Erkenntnisse leichter zugänglich und anwendbar, verkürzen die Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung und ermöglichen es Teams, schneller von der Analyse zur Umsetzung überzugehen.

F: Handelt es sich hierbei um eine eigenständige Einführung oder um Teil einer umfassenderen Roadmap?

A: Survey Groups stellen den ersten Schritt einer Reihe von Erweiterungen für NIQ Panel Surveys dar. NIQ wird auch 2026 und darüber hinaus weiter in den Ausbau und die Verbesserung dieser Funktionen investieren.

F: Wie fügt sich dies in die Gesamtstrategie von NIQ ein?

A: Survey Groups unterstützen die Mission von NIQ, den Full View des Verbraucherverhaltens zu liefern, indem sie Mess-, Panel- und Umfragedaten auf einer einzigen, integrierten Plattform zusammenführen und Kunden so helfen, sich sicher in immer komplexeren Verbraucherökosystemen zurechtzufinden.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das ein umfassendes und zuverlässiges Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern vermittelt und Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer beispiellosen globalen Datenpräsenz und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei unterstützen, komplexe Daten in fundierte Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

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