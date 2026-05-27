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BNB hält bei 638 Dollar, während Bitcoin-ETFs in sechs Handelstagen 1,55 Milliarden Dollar verloren haben. Der Token zeigt relative Stärke in einem Markt, der institutionelle Abflüsse in Rekordhöhe erlebt. Binance hat beim 35. vierteljährlichen Token-Burn 1,57 Millionen BNB im Wert von 1,02 Milliarden Dollar dauerhaft aus dem Umlauf entfernt und damit das größte Burn der Geschichte durchgeführt. Gleichzeitig bewegt sich die VanEck-ETF-Bewerbung mit der fünften Änderung durch die SEC. Analysten sehen den BNB Kurs bis Dezember 2026 zwischen 700 und 1.000 Dollar. Von 638 Dollar bleibt der Weg nach oben allerdings in Prozenten messbar, nicht in Vielfachen. Die Marktkapitalisierung von 86 Milliarden Dollar begrenzt die Rendite für neue Einsteiger deutlich.

BNB Kurs zeigt Stärke, während Bitcoin-ETFs 1,55 Milliarden Dollar in sechs Tagen verlieren

Der BNB Kurs handelt bei 638 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 86 Milliarden Dollar laut CoinGecko. In den vergangenen sieben Tagen verlor der Token knapp fünf Prozent seines Wertes, und das 24-Stunden-Handelsvolumen liegt bei rund 747 Millionen Dollar. Trotz der Schwäche hält BNB die Unterstützung bei 600 Dollar seit Wochen zuverlässig und zeigt damit eine Stabilität, die der breitere Markt nicht teilt. Bitcoin-ETFs erlebten sechs aufeinanderfolgende Tage mit Abflüssen und verloren insgesamt 1,55 Milliarden Dollar seit Mitte Mai laut Bitcoin Foundation. Allein BlackRock verzeichnete zuletzt Abflüsse von 68,9 Millionen Dollar aus seinem IBIT-Fonds.

Der Token blieb davon weitgehend unbeeinflusst und zeigte relative Stärke gegenüber dem breiteren Kryptomarkt. VanEck reichte die fünfte Änderung für seinen Spot-BNB-ETF ein, und Grayscale folgte in derselben Woche mit seinem zweiten Änderungsantrag bei der SEC. Der gehebelte Teucrium XBNB-ETF handelt bereits seit Ende April an der NYSE Arca und öffnet institutionellen Investoren den Zugang zu BNB. Binance entfernte beim 35. vierteljährlichen Burn 1,57 Millionen BNB im Wert von 1,02 Milliarden Dollar dauerhaft aus dem verfügbaren Angebot.

Changelly sieht den BNB Kurs im Mai zwischen 621 und 670 Dollar, mit einem Durchschnittswert um 645 Dollar. Für Dezember 2026 liegt das Kursziel bei maximal 1.000 Dollar, gestützt durch die quartalsweisen Token-Burns und wachsende institutionelle Produkte rund um die Binance-Blockchain. Von 638 Dollar wäre das ein Plus von rund 50 Prozent über mehrere Monate, was für einen Kern-Bestand solide funktioniert. Wer allerdings Renditen sucht, die über Prozente hinausgehen, findet sie nicht in einem Token mit 86 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, denn jede Verdopplung erfordert Milliarden an frischem Kapital.

Pepeto: Die Exchange, die vor dem Listing bereits funktioniert

Pepeto betreibt eine vollständige Exchange, die vor dem Listing gebaut wurde. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, und PepetoSwap ermöglicht den Handel ohne Gebühren. Jedes Werkzeug, das Käufer nach dem Listing brauchen, funktioniert bereits jetzt. Der Presale-Preis liegt bei 0,0000001871 Dollar, und mehr als 10 Millionen Dollar sind von Wallets eingegangen, die vor dem Einstieg gerechnet haben.

Diese Exchange ist kein Whitepaper-Konzept, sondern ein funktionierendes Produkt. Die Obergrenze, die BNB unter 700 Dollar hält, ist die Art von Limit, die Presale-Einstiege umgehen können. Unter allen Projekten in dieser Phase ist Pepeto dasjenige, in das Wallets weiter einzahlen, weil der Mitgründer das Modell bereits bewiesen hat.

Derselbe Entwickler brachte den originalen Pepe Coin mit null Produkten und dem gleichen Vorrat von 420 Billionen Token auf eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar. Diesmal steht eine funktionierende Exchange hinter dem Token. Analysten rechnen mit Vervielfachungen ab dem kommenden Binance-Listing, und der Abstand zwischen Presale-Kosten und Listing-Ergebnis macht diesen Vergleich relevant.

Fazit

Der BNB Kurs profitiert von ETF-Fortschritten und dem größten Token-Burn der Geschichte, und die langfristige Perspektive für Halter bleibt positiv. Doch von 638 Dollar bleiben die Renditen in Prozenten messbar, während Presale-Einstiege in Vielfachen rechnen, und genau dieser Unterschied trennt die beiden Welten voneinander. Die letzte Phase füllte sich schneller als erwartet, und Wallets sichern sich Positionen, bevor der Einstieg schließt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt einen Einstieg, der verschwindet, sobald das Listing den Preis neu setzt. Wer jetzt einsteigt, steht auf der Seite, die beim kommenden Binance-Listing profitieren kann. Wer wartet, beobachtet, wie dieses Listing für alle liefert, die gehandelt haben, als das Fenster noch offen war.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen