Der Goldpreis steht an einem kritischen Punkt. Nachdem das Edelmetall in den vergangenen Monaten von geopolitischen Krisen, Inflationssorgen und massiven Käufen der Zentralbanken profitiert hatte, geraten die Kurse nun spürbar unter Druck. Vor allem die Marke von 4.500 US-Dollar beziehungsweise rund 4.140 Euro entwickelt sich dabei zu einer entscheidenden Schwelle für Anleger, Minenaktien und den gesamten Rohstoffsektor.Goldpreis rutscht auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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