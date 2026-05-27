EQS-News: Sirma Group Holding / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Sirma Group Holding AD meldet starkes Gewinnwachstum im ersten Quartal 2026 (News mit Zusatzmaterial)



27.05.2026 / 20:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sofia, Bulgarien - 27. Mai 2026 - Die Sirma Group Holding AD (BSE: SIRM; FSE: SIRM), ein führender Technologiekonzern, gab ihre vorläufigen konsolidierten Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt und hob dabei das starke Gewinnwachstum sowie die konsequente Umsetzung der Strategie hervor. Im ersten Quartal 2026 erreichte der Umsatz 17,6 Millionen Euro, was einem Anstieg von 7,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während das EBITDA deutlich um 55,7 % auf 1,6 Millionen Euro stieg. Der Nettogewinn hat sich im Jahresvergleich auf 0,8 Millionen Euro mehr als verdoppelt, was auf eine verbesserte operative Effizienz und margenstärkere Aktivitäten zurückzuführen ist. Tsvetan Alexiev, CEO der Sirma Group Holding, kommentierte: "Das erste Quartal 2026 zeigt Sirmas anhaltenden strategischen Fortschritt mit einem starken zweistelligen Gewinnwachstum und einer soliden Umsatzsteigerung trotz eines volatilen makroökonomischen Umfelds. Unser erfolgreicher Börsengang in Frankfurt und die weitere Entwicklung KI-gestützter Lösungen stärken unsere Position als bevorzugter Technologiepartner in Schlüsselbranchen." Regionen Europa blieb mit einem Umsatzanteil von über 80 % der Kernmarkt der Gruppe, während IT-Dienstleistungen und Systemintegration weiterhin die wichtigsten Geschäftsfaktoren waren. Die Umsätze in den USA und Großbritannien machen den verbleibenden Marktanteil aus. Wiederkehrende Umsätze machten 34 % des Gesamtumsatzes aus und trugen so zur Vorhersehbarkeit und Stabilität bei. Operative Highlights Im Laufe des Quartals schloss Sirma erfolgreich seine Doppelnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ab, baute den Vertrieb der Sirma.AI Enterprise-Plattform aus, stärkte sein Partnernetzwerk durch den IBM Gold Partner-Status und führte neue KI-gesteuerte Lösungen ein, darunter die FreightGo-Plattform. Ausblick Sirma ist in einem globalen IKT-Markt tätig, der durch anhaltendes Wachstum bei KI-gestützten Lösungen und die Nachfrage nach digitaler Transformation gekennzeichnet ist. Die weltweiten IT-Ausgaben werden 2026 voraussichtlich deutlich steigen, gestützt durch Investitionen in KI-Infrastruktur, Software und Cloud-Dienste. Trotz makroökonomischer Unsicherheiten ist Sirma weiterhin gut positioniert, um von der anhaltenden Nachfrage nach digitaler Transformation und KI zu profitieren, und strebt weiterhin langfristiges Wachstum und den Ausbau der internationalen Präsenz an. Über Sirma Die Sirma Group Holding AD ist ein 1992 gegründeter Technologiekonzern mit Sitz in Bulgarien, der sich auf Softwareentwicklung, Systemintegration und KI-gestützte Lösungen in verschiedenen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Logistik, Gastgewerbe und Fertigung spezialisiert hat. Der Konzern ist in über 50 Ländern tätig. Lesen Sie hier mehr -> https://investors.sirma.com/de/reports-filings/quarterly-reports * * * Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Infographics Sirma Q1 2026 cons DE





27.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News