Similarweb-Produktchef Harel Amir hat Werbung in ChatGPT analysiert und eine Entdeckung gemacht, die vor allem Google nicht gefallen dürfte. Denn die Art der Ads bei dem Chatbot unterscheidet sich fundamental von jenen in der Suchmaschine. Anfang Februar 2026 hatte OpenAI ein Werbeprogramm für ChatGPT gestartet. Seitdem sehen Nutzer:innen des KI-Chatbots Werbung ausgewählter Partnerfirmen. Harel Amir, Produktchef des Webanalyse-Unternehmens Similarweb, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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