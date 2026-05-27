© Foto: PixabayJPMorgan sieht eine große Chancen bei bekannten Dividendenaktien. Und das hat auch mit Staatsanleihen zu tun ..."Aktien mit niedriger Volatilität in den USA und Europa haben sich in den letzten Monaten sehr schlecht entwickelt und sich entgegengesetzt zu den steigenden Anleiherenditen bewegt", sagt Mislav Matejka, Leiter der globalen und europäischen Aktienstrategie der Bank in einer Mitteilung am Dienstag. Bislang wiesen sogenannte Low-Volatility-Aktien in diesem Jahr eine inverse Korrelation zu Anleiherenditen auf. So fielen die Kurse US-amerikanischer Aktien seit Beginn des Nahostkonflikts um 6 Prozent, während die Anleiherenditen um 55 Basispunkte stiegen. Ein Basispunkt entspricht 0,01 …Den vollständigen Artikel lesen
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