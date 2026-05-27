Neues Produkt im Rahmen von Kraken Earn bietet Kunden eine einfache Möglichkeit, BTC-basierte Prämien zu verdienen, während sie Bitcoin halten

Kraken führt Bitcoin Vault ein, ein neues Produkt im Rahmen von Kraken Earn, das Kunden dabei helfen soll, ihre Bitcoin auf einfache und vertrauenswürdige Weise gewinnbringend einzusetzen. Bitcoin Vault wurde für langfristige Bitcoin-Inhaber entwickelt und ermöglicht es Kunden, während des Haltens von Bitcoin Prämien in BTC zu verdienen.

Bitcoin Vault wird von Veda betrieben, wobei Sentora für die Strategieentwicklung und das Risikomanagement zuständig ist. Ihre Plattformen sind darauf ausgelegt, Risiken zu steuern und die Tresore bekannten On-Chain-Protokollen wie Aave, Morpho, Tydro und weiteren zuzuweisen. Das Ziel besteht darin, das Erzielen von Erträgen mit Bitcoin zugänglicher zu machen ganz gleich, ob jemand bereits aus Überzeugung Bitcoin hält oder gerade erst damit beginnt, eine langfristige Position aufzubauen.

Für viele Anleger ist Bitcoin ein Vermögenswert, den sie auf Dauer halten möchten, und Bitcoin Vault ist genau auf dieses Verhalten ausgerichtet. Anstatt die Dinge noch komplizierter zu machen, bietet Kraken einen intuitiveren Weg: Halten Sie Bitcoin, verdienen Sie Prämien in BTC und verwalten Sie diese direkt über Ihr Kraken-Konto.

"Viele Bitcoin-Inhaber bei Kraken haben deutlich gemacht, dass sie nach einfachen Möglichkeiten suchen, mit den Bitcoins, die sie ohnehin halten wollen, Erträge zu erzielen", sagte John Zettler, Director of Product bei Kraken Earn Trade. "Bitcoin Vault wurde genau für diese Denkweise entwickelt. Es bietet Kunden die Möglichkeit, mit ihren Bitcoins Prämien zu verdienen und zwar über eine benutzerfreundliche Plattform, die auf dem Vertrauen basiert, das Kraken im Laufe der Zeit aufgebaut hat."

Bitcoin Vault erweitert Kraken Earn um ein Produkt, das sich auf das konzentriert, was für langfristige Inhaber am wichtigsten ist: Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Transparenz. Kunden können innerhalb von Sekunden über ihr Kraken- oder Krak-Konto loslegen dank einer Benutzererfahrung, die für neue Nutzer einfach und intuitiv gestaltet ist und gleichzeitig den Erwartungen erfahrener Nutzer gerecht wird.

Der Besitz von Bitcoin entwickelt sich über das reine "Kaufen und Halten" hinaus. Kunden wünschen sich zunehmend Möglichkeiten, mit Bitcoin Gewinne zu erzielen, ohne dass dies mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist. Bitcoin Vault wurde entwickelt, um diesem Bedarf gerecht zu werden. Kraken verzeichnet bereits eine starke Nachfrage nach einfacheren Renditeprodukten, wobei sein Flaggschiffprodukt "USDC Vaults" seit seiner Einführung im Januar durch organisches Wachstum ohne Anreize ein Vermögensvolumen von über 240 Millionen US-Dollar erreicht hat.

Mit Bitcoin Vault möchte Kraken sowohl bestehende Kunden als auch Bitcoin-Besitzer außerhalb der Plattform ansprechen, die nach einer vertrauenswürdigen Möglichkeit suchen, ihre Bestände zu bündeln und Prämien zu verdienen.

Bitcoin Vault ist nun in berechtigten Ländern über Kraken Earn verfügbar.

Die Erträge sind variabel und nicht garantiert; Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Vermögen verlieren. Die Interaktion mit Smart Contracts auf der Blockchain birgt Risiken, die in den Nutzungsbedingungen näher erläutert werden. Dazu zählen technologische Risiken (Fehler, Sicherheitslücken sowie Ausfälle von Oracles, MEV und Bridges), Marktrisiken (Preisschwankungen, Abkoppeln von Pegs und gegebenenfalls Zwangsliquidationen) sowie operative Risiken (unumkehrbare Transaktionen, Gasgebühren und Netzwerküberlastung). Kraken hat keinen Einfluss auf Protokolle von Drittanbietern.

Der effektive Jahreszins ist variabel und nicht garantiert; es besteht ein Verlustrisiko. Interaktionen auf der Blockchain sind mit technologischen, marktbezogenen und operativen Risiken verbunden (siehe Nutzungsbedingungen). Kraken hat keinen Einfluss auf Protokolle von Drittanbietern.

DeFi Earn und Bitcoin Vault sind nicht regulierte Produkte und werden von Payward Wallet, LLC angeboten. Es fallen Gebühren an. Es gelten geografische Beschränkungen.

Über Kraken

Kraken wurde 2011 gegründet und zählt weltweit zu den ältesten und sichersten Krypto-Plattformen. Kraken-Kunden handeln mit mehr als 600 digitalen Vermögenswerten, traditionellen Vermögenswerten wie US-Futures und in den USA notierten Aktien sowie ETFs und sechs verschiedenen Landeswährungen, darunter GBP, EUR, USD, CAD, CHF und AUD. Kraken genießt das Vertrauen von Millionen von Institutionen, professionellen Händlern und Privatkunden und zählt zu den schnellsten, liquidesten und leistungsstärksten Handelsplattformen auf dem Markt.

Das Produkt- und Dienstleistungsangebot von Kraken umfasst die Kraken-App, Kraken Pro, die Krak-App, Kraken Institutional, die On-Chain-Angebote von Kraken sowie die Privatkunden-Handelsplattform Ninja Trader. Im Rahmen dieser Angebote können Kunden Vermögenswerte kaufen, verkaufen, staken, Prämien verdienen, senden und empfangen, ihre Bestände verwahren sowie auf fortschrittliche Tools für den Handel, Derivate und das Portfoliomanagement zugreifen.

Kraken hat den Branchenstandard für Transparenz und Kundenvertrauen gesetzt und war die erste Krypto-Plattform, die einen "Proof of Reserves" durchgeführt hat. Das Unternehmen hält sich an die für seine Geschäftstätigkeit geltenden Vorschriften und Gesetze, schützt aktiv die Privatsphäre seiner Kunden und gewährleistet höchste Sicherheitsstandards.

Weitere Informationen zu Kraken finden Sie unter www.kraken.com.

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