Die Wall Street präsentiert sich am Mittwoch uneinheitlich: Während der Dow Jones zeitweise 0,7 Prozent gewinnt und auf ein neues Allzeithoch springt, gönnen sich die Tech-Werte nach der starken Rally vom Vortag eine kleine Verschnaufpause. Der S&P 500 sowie der Nasdaq 100 drehen entsprechend leicht ins Minus.Der Dow Jones hat bei 50.835 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Zuletzt notierte das Börsenbarometer für die US-Wirtschaft noch bei 50.677 Zählern und somit 210 Punkte über dem Vortagesschlusskurs. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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