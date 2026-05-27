Ethereum Prognose unter Druck, ETH bricht unter 2.200 Dollar, doch Wale laden 140.000 ETH

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Die Ethereum Prognose steht an einem Scheideweg, denn ETH ist zum ersten Mal seit April unter die Marke von 2.200 Dollar gerutscht. Der Kurs liegt bei rund 2.115 Dollar, während die Bären auf dem 4-Stunden-Chart die Kontrolle behalten. Doch Wal-Wallets haben in nur 96 Stunden rund 140.000 ETH im Wert von 322 Millionen Dollar akkumuliert. Das Glamsterdam-Upgrade, das für Juni geplant ist, könnte den Layer-1-Durchsatz verdreifachen. Standard Chartered hält an einer Ethereum Prognose von 7.500 Dollar für 2026 fest.

Spot-ETH-ETFs haben sechs Monate negativer Flows umgekehrt und im April 356 Millionen Dollar an Zuflüssen verzeichnet. Die Kluft zwischen bärischer Kursbewegung und bullishen Fundamentaldaten definiert die aktuelle Ethereum Prognose. Dieser Artikel untersucht, was die Daten für ETH bedeuten und wohin Kapital während der Korrektur fließt. Ein Presale hat inzwischen über 10 Millionen Dollar eingesammelt, während ETH seitwärts handelt.

Ethereum Prognose nach dem Bruch unter 2.200 Dollar - Wale kaufen, ETFs kehren um, Glamsterdam rückt näher

ETH handelt bei etwa 2.115 Dollar, nachdem der Kurs die horizontale Unterstützung bei 2.200 Dollar erstmals seit der Erholung im April durchbrochen hat laut Cryptopolitan. Der RSI liegt bei 46,92 und signalisiert eine neutrale Position, während die 50-Tage-EMA bei 2.116 Dollar verläuft. Der MACD-Histogramm kontrahiert und deutet auf nachlassende Kaufdynamik hin. Für die Woche vom 25. bis 31. Mai wird eine Handelsspanne zwischen 2.080 und 2.180 Dollar erwartet.

Trotz des Preisdrucks haben Wal-Wallets in nur 96 Stunden über 140.000 ETH im Wert von rund 322 Millionen Dollar angesammelt, ein historisch starkes Akkumulationssignal. Etwa 37 Millionen ETH, das sind rund 30 Prozent des zirkulierenden Angebots, sind derzeit gestakt, was einen großen Teil des Verkaufsdrucks vom Markt nimmt. Die Ethereum Foundation bestätigte, dass die Glamsterdam-Upgrade-Devnets jetzt live sind und Protokolländerungen für den nächsten Hard Fork bündeln laut CoinDCX. Dieses Upgrade könnte den Durchsatz auf Layer 1 verdreifachen, ein Katalysator, den der Markt laut Analysten noch nicht vollständig eingepreist hat.

Spot-ETH-ETFs verzeichneten im April Nettozuflüsse von 356 Millionen Dollar, angeführt von BlackRock und Fidelity, und beendeten damit sechs Monate negativer Flows. Standard Chartered hält an einem Kursziel von 7.500 Dollar für 2026 fest, gestützt auf DeFi-Wachstum und die erwarteten Staking-ETFs. Jane Street kürzte seine Bitcoin-ETF-Position um rund 70 Prozent und schichtete 82 Millionen Dollar in Ethereum-ETFs um, ein Signal, das die institutionelle Wette auf ETH-Erholung unterstreicht.

CoinCodex prognostiziert 2.788 Dollar bis Anfang Juni, was einem Anstieg von 18 Prozent vom aktuellen Niveau entspricht. Die Ethereum Prognose sieht fundamental stärker aus als der Kurs vermuten lässt, doch der Markt braucht einen Tagesschluss über 2.150 Dollar als ersten Bestätigungspunkt. Während die Ethereum Prognose auf Katalysatoren wartet, formiert sich ein Presale bei einem Bruchteil eines Cents, der auf einer kürzeren Zeitachse operiert.

Pepeto bietet einen anderen Einstiegszeitpunkt als die Ethereum Prognose

Das Warten auf institutionelle Katalysatoren ist die Realität des Large-Cap-Investierens, und ein Presale während dieses Wartens folgt einem ganz anderen Renditepfad. Pepeto ist eine funktionierende Börse, die für den Käufer entwickelt wurde, der erst erfährt, was smartes Kapital positioniert hat, nachdem die Kerze bereits gedruckt wurde. Während institutionelle Desks Milliarden zwischen BTC und ETH durch Fondsrotationen verschieben, wächst der Abstand zwischen diesen Akteuren und Alltagsanlegern immer weiter. Pepeto wurde gebaut, um diesen Abstand vollständig zu beseitigen.

Der Risiko-Scorer prüft jeden Vertrag, bevor ein Käufer Kapital einsetzt, sodass die Betrugsmaschen, die auf anderen Plattformen Wallets leeren, hier nicht durchkommen. Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Gebühren, sodass ein Rückgang der Ethereum Prognose auf einer Chain das Kapital nie von einem besseren Einstieg anderswo abschneidet. Der Architekt hinter dem ursprünglichen Pepe-Coin leitet das Team, und Pepe erreichte eine Marktkapitalisierung von 3,4 Milliarden Dollar ohne ein einziges Produkt.

Fazit

Die Ethereum Prognose deutet auf Erholung hin, doch von 2.115 Dollar brauchen selbst die besten Kursziele Quartale, um sich zu materialisieren. Die offizielle Pepeto-Website zeigt mehr als 10 Millionen Dollar an Zuflüssen, während ETH seitwärts pendelt, und die bevorstehende Binance-Listung bedeutet, dass dieses Einstiegsfenster sich schließt, sobald der Listungstag eintritt. Wenige Stunden früher zu handeln kann den Unterschied ausmachen zwischen einer Position, die wächst, und dem Zuschauen, wie andere feiern. Der Presale ist jetzt noch offen für die Wallets, die bereit sind, sich zu bewegen.

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