BrewDog startet die Multichannel-Kampagne "Underdog" im Einzelhandel, in Bars und in digitalen Medien - einschließlich des landesweiten Gewinnspiels "Win a Year of Beer" und öffentlicher Public-Viewing-Events an Spieltagen im ganzen Vereinigten Königreich.

ELLON, Vereinigtes Königreich, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrewDog, eine der führenden und bekanntesten Craft-Bier-Marken des Vereinigten Königreichs und Teil von Tilray Brands, Inc. (NASDAQ: TLRY; TSX: TLRY), startet eine seiner bislang größten Sommerkampagnen und verwandelt Bars, den Einzelhandel und digitale Plattformen im gesamten Vereinigten Königreich in ein energiegeladenes Fest des internationalen Fußballs, großartigen Biers und unvergesslicher Spieltagserlebnisse.

Die neue Sommerkampagne "Underdog", die ganz von BrewDogs Selbstverständnis als Challenger-Brand geprägt ist, ist eine landesweite Aktivierungskampagne im Lebensmitteleinzelhandel, in BrewDog-Bars, im E-Commerce, in Partnerschaften mit der Gastronomie und in den sozialen Medien - mit dem Ziel, BrewDog in diesem Sommer als das Craft-Bier der Wahl und als den Ort zum Mitfiebern bei den Spielen zu positionieren.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht BrewDogs landesweite Aktion "Win a Year of Beer", bei der in diesem Sommer mehr als 2,8 Millionen Aktionspacks bei großen britischen Einzelhändlern in den Handel kommen. Fans, die in einem der teilnehmenden Aktionspacks eine der speziellen UNDERDOG-Dosen von BrewDog entdecken, gewinnen kostenloses Bier für ein Jahr.

Die Aktion wird auf Packs von BrewDog Punk IPA, Hazy Jane New England IPA, Wingman Session IPA, Lost Lager und Cold Beer ausgespielt und während des gesamten Zeitraums der Meisterschaft durch großflächige Displays im Handel, Regalstopper, Regalwobbler, digitale Medien und landesweite Promotionsmaßnahmen unterstützt.

Die Kampagne geht jedoch weit über den Einzelhandel hinaus.

Im Juni und Juli werden BrewDog-Bars im gesamten Vereinigten Königreich zu zentralen Treffpunkten für Public-Viewing-Events an Spieltagen - mit Großbildschirmen, thematisch abgestimmten Speiseangeboten, Anreizen für Vorabreservierungen, Gewinnaktionen, limitierten Fanartikeln und wechselnden Gastbieren vom Fass aus Tilrays US-Craft-Bierportfolio.

Fans, die an wichtigen Spieltagen eine BrewDog-Bar besuchen, können sich auf Folgendes freuen:

Spezielle Speiseangebote zum Spieltag und BrewDogs legendäre Biertower

Tap Takeovers mit US-Craft-Bieren

Gewinnaktionen mit limitierten Fanartikeln

Interaktive "Rock. Paper. Score."-Challenges mit dem Barteam

Personalisierte Erlebnisse und Mitmachaktionen für Fans

Übertragungen auf Großbildschirmen und Live-Unterhaltung in den Bars





"Dieser Sommer wird einer der wichtigsten Momente für Gastronomie und Einzelhandel, und BrewDog geht dabei aufs Ganze. Wir wollten etwas schaffen, das über eine klassische Bierpromotion hinausgeht - eine Kampagne, die Fans, Bars, Einzelhändler und Communitys durch gemeinsame Momente, großartiges Bier und die Energie des internationalen Fußballs zusammenbringt", so Lauren Carrol, Chief Commercial Officer von BrewDog.

"BrewDog war schon immer eine Challenger-Brand, deshalb passte die Plattform 'Underdog' einfach perfekt. Die Aktion 'Win a Year of Beer' gibt Verbrauchern den ganzen Sommer über einen unterhaltsamen Anlass, mit der Marke in Kontakt zu treten, während unsere Bars, Einzelhandelspartner und digitalen Plattformen dazu beitragen, aus jedem Spiel einen noch größeren BrewDog-Moment zu machen", ergänzt Lauren.

Zur Kampagne gehören außerdem:

Personalisierte Dosen mit Ländermotiven auf BrewDog.com

Bier-Bundles zum Spieltag online

Social-First-Content mit Echtzeitbezug zu den wichtigsten Turniermomenten

Nationale bezahlte Medien- und CRM-Kampagnen

Spiele in den Bars und erlebnisorientierte Aktionen

Gewinnaktionen für Verbraucher mit Fanartikeln und Heimbrausets





BrewDog arbeitet außerdem mit großen Einzelhändlern im gesamten Vereinigten Königreich zusammen, um sich über den Sommer hinweg eine starke Sichtbarkeit im Handel zu sichern. Dazu gehören prominente Sonderplatzierungen, Palettendisplays und eventbezogene Promotions, die in einer der wichtigsten Saisonphasen des Jahres zusätzliche Impulse für die Kategorie setzen sollen.

Es wird erwartet, dass die Multichannel-Kampagne im Sommerzeitraum für einen deutlichen Zuwachs im Lebensmitteleinzelhandel, in Bars, im E-Commerce und in der Gastronomie sorgt.

Die Aktionspacks sind landesweit bei großen Lebensmittelhändlern und Convenience-Händlern erhältlich. Teilnahmeberechtigt sind Einwohner des Vereinigten Königreichs ab 18 Jahren. BrewDog wirbt für verantwortungsvollen Konsum. Es gelten die Teilnahmebedingungen.

Über BrewDog

BrewDog hatte schon immer ein klares Ziel: Menschen dieselbe Begeisterung für großartiges Bier zu vermitteln, die auch uns antreibt.

Von ikonischen Klassikern wie Punk IPA über Publikumslieblinge wie Lost Lager und Wingman bis hin zu innovativen Neuheiten wie NanoDog braut BrewDog seit 2007 charakterstarke, unverwechselbare Biere.

BrewDog wurde in Schottland gegründet und von einer leidenschaftlichen Community von Bierliebhabern aufgebaut. Daraus ist eine der bekanntesten Craft-Bier-Marken der Welt entstanden, die mit Brauereien, Bars und Vertriebsstrukturen in zahlreichen internationalen Märkten präsent ist.

Die Zukunft von BrewDog wird weiterhin von den drei wichtigsten Aspekten geprägt sein: Mensch, Umwelt und Bier.

Weitere Informationen finden Sie unter www.brewdog.com oder folgen Sie @BrewDog in den sozialen Medien.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen dazu, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit bereichern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.

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