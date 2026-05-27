Da Käufer mit knapperen Budgets konfrontiert sind, unterstützt Capchase Technologieunternehmen dabei, mehr Geschäfte schneller abzuschließen dank KI-gestützter Sofortfinanzierung

Capchase, die führende Plattform für Anbieterfinanzierungen im Bereich Unternehmenssoftware, gab heute bekannt, dass sie zusätzliche Finanzmittel in Höhe von über 200 Millionen US-Dollar erhalten hat, um ihre integrierte Finanzierungsinfrastruktur weltweit auszubauen und weitere KI-gestützte Funktionen einzuführen.

Die Finanzierung, die sich aus Kreditlinien und von institutionellen Investoren bereitgestelltem Eigenkapital zusammensetzt, spiegelt die Marktbestätigung wider, dass Herstellerfinanzierungen für Unternehmen der Unternehmenstechnologiebranche zu einer unverzichtbaren Infrastruktur für den Verkauf von Hardware- und Softwareprodukten geworden sind. Da B2B-Einkäufer weltweit mit knapperen Budgets und einer strengeren Kontrolle bei größeren Anschaffungen konfrontiert sind, steigt die Nachfrage nach Finanzierungslösungen.

Der Wandel auf dem Markt: Finanzierung als Wachstumshebel für B2B-Tech-Unternehmen

Der 1,3 Billionen Dollar schwere Markt für Lieferantenfinanzierungen wurde bislang traditionell von Banken und anderen Kreditgebern dominiert, die zur Kreditprüfung mehrsträngige E-Mail-Ketten für die manuelle Dokumentenprüfung nutzen.

Capchase beseitigt diese Engpässe durch Finanzierungstechnologie, die direkt in Vertriebs-Tools wie Salesforce integriert ist, sodass 97 der Kreditanträge in weniger als 30 Sekunden geprüft und entschieden werden können.

"Für ein Cybersicherheitsunternehmen wie Barracuda bedeutet die Möglichkeit, Kunden flexible Abonnementfinanzierungen in Zusammenarbeit mit unserem Partner-Ökosystem anzubieten ohne die Verzögerungen herkömmlicher Kreditgeber -, direkt schnellere Geschäftsabläufe und stärkere Kundenbeziehungen. Capchase ist zu einem echten Wettbewerbsvorteil für unseren Vertriebskanal geworden."

- Geoff Waters, CRO, Barracuda Networks

Im aktuellen makroökonomischen Umfeld sehen sich Einkäufer mit Budgetbeschränkungen und strengeren Liquiditätskontrollen durch ihre Finanzvorstände konfrontiert, die der Sicherung der Liquidität Vorrang vor der Vertriebsunterstützung einräumen. Capchase hilft Vertriebsleitern dabei, auf die benötigte Technologie zuzugreifen, ohne dass hohe Vorauszahlungen erforderlich sind oder auf den nächsten Budgetgenehmigungszyklus des Kunden gewartet werden muss.

"Was wir von einem Finanzierungspartner erwarten, ist ganz einfach: Er muss mit der Geschwindigkeit des Vertriebskanals Schritt halten. Capchase macht genau das. Capchase tut genau das. Angebote werden innerhalb von Minuten nicht Tagen genehmigt, und diese Schnelligkeit kommt sowohl unseren Verkäufern als auch unseren Kunden zugute. Das ist der Maßstab, an dem Partner im Jahr 2026 gemessen werden sollten."

- Rob Zack, Vice Chair, MicroAge

Die einzige Salesforce-native Finanzierungsplattform für Anbieter von Unternehmenssoftware

Capchase ist die einzige Plattform, die sowohl als Kreditgeber als auch als Kreditinfrastruktur fungiert. Banken verfügen zwar über Kapital, aber es mangelt ihnen an Schnelligkeit und Software. SaaS- und POS-Partner vergeben kein Kapital direkt. Capchase bietet beides und das mit der Geschwindigkeit der Technologie.

"Wir haben uns von unserem bisherigen Finanzierungsanbieter getrennt, als klar wurde, dass dieser weder die Geschwindigkeit noch die Technologie oder die Finanzierungssicherheit bieten konnte, die Capchase bietet. Was früher stundenlanges Ausfüllen von Formularen, E-Mail-Korrespondenz und Hin- und Her-Kommunikation mit Kunden erforderte, erledigt sich nun innerhalb weniger Minuten direkt in Salesforce. Die Finanzierung war früher ein Engpass in unserem Vertriebsprozess. Mit Capchase ist sie zu einem Wachstumsmotor geworden."

- Stephanie Southard, Head of Sales, Datarails

KI-gestützte Kreditprüfung und Kreditvergabe: Von Tagen auf Minuten

Die KI von Capchase unterstützt zentrale Plattformfunktionen wie die Kreditprüfung, Angebotserstellung, die Erstellung von Bestellungen und Workflows für das Geschäftsmanagement. Heute bringt Capchase jedoch ein neues, KI-basiertes Produkt auf den Markt, um den Finanzierungsprozess weiter zu optimieren.

Unser "Agentic Lending Coordinator" sammelt Angebote, Bestellungen, E-Mails und andere Dokumente und wandelt diese sofort in ein ausführbares Kreditpaket um. Anschließend verwaltet er die Zusammenarbeit zwischen Anbietern, Partnern und Käufern von der Prüfung des Pakets bis zur Unterzeichnung. Seit dem Start der Beta-Version konnten Capchase-Kunden einen Prozess, der zuvor 8 Stunden dauerte, auf eine 60-sekündige Automatisierung verkürzen.

Fortune-500-Technologieunternehmen nutzen die Finanzierungsinfrastruktur von Capchase

Die Marktführerschaft von Capchase spiegelt sich in seinem wachsenden Kunden-Ökosystem wider, zu dem unter anderem Barracuda (Anbieter geschäftskritischer Cybersicherheitsplattformen), CDW und Insight (die größten IT-Lösungsanbieter in Nordamerika) sowie MicroAge (das über den Reseller-Kanal Finanzierungen für den Mittelstand bereitstellt) gehören.

Diese Partnerschaften verdeutlichen, wo die Nachfrage nach Finanzierungen am größten ist: bei Technologiegeschäften mit mehreren Parteien, bei denen Schnelligkeit über den Erfolg entscheidet.

"Herkömmliche Kreditgeber verfügen zwar über Kapital, doch es mangelt ihnen an Technologie, Schnelligkeit und Reichweite. Indem wir sowohl als Kreditgeber als auch als Infrastruktur für die Lieferantenfinanzierung fungieren, machen wir diese zu einem Wachstumshebel für Vertriebsteams, anstatt zu einem Engpass."

- Miguel Fernandez, CEO Mitbegründer, Capchase

Über Capchase

Capchase ist eine Plattform für Lieferantenfinanzierung und ein Kreditgeber, der Technologieunternehmen dabei unterstützt, mehr Geschäfte abzuschließen, indem er deren Käufern sofortige Finanzierungen anbietet. Wir haben den Prozess der Lieferantenfinanzierung revolutioniert, indem wir die Kreditprüfung, die Kreditvergabe und das Geschäftsmanagement direkt in die Vertriebsabläufe integriert haben und Kreditangebote sowie Dokumente mithilfe von KI-Agenten erstellen.

Capchase wurde 2020 gegründet und betreut Technologieunternehmen sowie Vertriebspartner, darunter Barracuda, Verkada, Motive, Okta, Datarails, CDW, Netradyne und Insight. Capchase hat seinen Sitz in New York, verfügt über Niederlassungen in San Francisco und Madrid und wird von den führenden Fintech-Investoren QED, Invesco, Thomvest und 01 Advisors unterstützt.

Anbieterfinanzierung im Tempo der Technik.

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