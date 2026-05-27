Mit einem neuen Produkt-Update öffnet Robinhood seine Trading-Plattform für KI-Agenten. Künftig können Kunden beim Neobroker autonome Agenten mit der Plattform verbinden, die dann Aktien handeln, Portfolios verwalten und Zahlungen tätigen. Damit positioniert sich Robinhood als erster großer Infrastruktur-Anbieter für das Zukunftsthema "Agentic Finance". An der Börse springt der Funke heute allerdings noch nicht voll über - die Aktie reagiert mit einem Plus von drei Prozent.Den vollständigen Artikel lesen ...
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