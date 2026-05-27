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Das Glamsterdam-Upgrade ging am 1. Mai 2026 live und verdreifachte Ethereums Blockverarbeitungskapazität auf einen Schlag, doch der Kurs reagierte kaum. ETH handelt am 27. Mai bei rund $2.070 und liegt damit 58 Prozent unter dem Allzeithoch von $4.953 aus August 2025. Harvard hat im selben Quartal seine gesamte ETH-ETF-Position von $87 Millionen verkauft, nur drei Monate nach dem Einstieg. Gleichzeitig reduzierte Goldman Sachs seine Bestände um rund 70 Prozent. Wenn die größte Universität der Welt ihre komplette Position aufgibt, hat dieses Signal mehr Gewicht als jede technische Analyse. Die Ethereum Prognose steht deshalb an einem Wendepunkt. Standard Chartered sieht $8.000 bis Jahresende, doch Changelly prognostiziert nur eine Spanne von $2.084 bis $2.320 für den Mai. Die Antwort auf die Frage, wohin das Kapital fließt, führt zu einem Presale, der genau in dieser Phase der Unsicherheit wächst.

Ethereum Prognose: Glamsterdam liefert, Harvard geht - warum der Kurs nicht folgt

Das Glamsterdam-Hard-Fork aktivierte sich am 1. Mai 2026 und hob das Gas-Limit von 60 Millionen auf 200 Millionen an, wie Finanznachrichten.de berichtete. Das Upgrade führt parallele Transaktionsverarbeitung ein und senkt die Gasgebühren um rund 78 Prozent. Das Handelsvolumen von ETH stieg am Tag des Upgrades um 145 Prozent, doch der Kursanstieg hielt nur zwei Wochen. ETH fiel zurück und handelt aktuell bei $2.070, was 57 Prozent unter dem August-2025-Hoch von $4.953 liegt, wie Fortune dokumentierte. Das zeigt, dass selbst das größte Upgrade seit dem Merge den Kurs nicht dauerhaft bewegen konnte.

Harvard Management Company verkaufte im ersten Quartal 2026 seine gesamte Position in BlackRocks iShares Ethereum Trust ETF, rund $87 Millionen. Der Ausstieg erfolgte nur drei Monate nach dem Einstieg und markiert das erste Mal, dass ein großes Endowment ETH seit dem Start der Spot-ETFs vollständig aufgab. Goldman Sachs reduzierte seine ETH-ETF-Bestände um etwa 70 Prozent auf rund $114 Millionen. Die Ethereum Prognose zeigt eine gespaltene Analystenmeinung, und die Spanne reicht von $2.080 bis $8.000 für das restliche Jahr. Standard Chartered sieht $8.000, wenn die Nachfrage nach Tokenisierung wächst, während Cryptopolitan $6.350 prognostiziert.

Der RSI bei 36 signalisiert überverkaufte Bedingungen, und die Marktkapitalisierung liegt bei rund $256 Milliarden. Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten zehn aufeinanderfolgende Tage mit Abflüssen, und $216 Millionen flossen in einer Woche ab. ETH hält sich über der Unterstützung bei $2.050, doch ein Bruch dieser Marke öffnet den Weg Richtung $1.930. Selbst das bullische Ziel von $8.000 gibt von $2.070 aus ein 3,8-Faches, solide für den zweitgrößten Coin, aber begrenzt im Vergleich zu dem, was ein Presale-Listing liefern kann. Die Ethereum Prognose wird von institutionellem Rückzug und technischem Fortschritt gleichzeitig geprägt, doch die prozentuale Reichweite bleibt für Anleger, die echte Vervielfachung suchen, überschaubar.

Pepeto: Presale-Kapital wächst, während Institutionen über Ethereum debattieren

Institutionelle Fonds brauchen Quartale für Umschichtungen, doch die Wallets in Pepeto bewegen sich schnell, weil die Ethereum Prognose auf einen Presale nicht zutrifft, der vor dem Listing bepreist wird.

Der Presale hat mehr als $10 Millionen eingesammelt, und Analysten sehen bei einem Listing die Möglichkeit, dass sich der Einstieg um ein Vielfaches vervielfacht, Zahlen, die ständig neue Wallets anziehen. Der Preis von $0,0000001871 erregt Aufmerksamkeit, doch das eigentliche Gewicht liegt in der Pepeto-Handelsplattform selbst und dem Schutz, den sie jedem Wallet bietet. Der Transfer von Token zwischen Blockchains kostet Gasgebühren, die jede Position schmälern. Die Cross-Chain-Bridge erledigt Transfers zwischen Netzwerken ohne Kosten und hält das Kapital intakt.

Der Risikoscorer prüft jeden Vertrag und markiert versteckten Code, bevor Gelder fließen. Der Mitgründer des Original-Pepe-Coins leitet das Projekt, und dieselben 420 Billionen Token stehen jetzt hinter einer funktionierenden Handelsplattform, die Pepe nie gebaut hat.

Der gesamte Code wurde von SolidProof geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was jedem Anleger die Sicherheit gibt, dass die technische Grundlage solide ist. Bei gleicher Marktkapitalisierung wie der Original-Pepe-Coin stellt der Weg vom aktuellen Presale-Preis ein Vielfaches dar, das in keiner Ethereum Prognose auftaucht.

Der Einstieg ist temporär, und die Wallets mit Überzeugung sichern sich ihre Plätze, bevor das Fenster sich schließt.

Fazit

Harvard verlässt Ethereum und Goldman reduziert, doch das eigentliche Ereignis für jeden, der die Ethereum Prognose verfolgt, ist nicht der ETF-Kampf, sondern das bevorstehende Pepeto-Listing. Mehr als $10 Millionen bestätigen, dass die Wallets im Presale dasselbe Setup sehen, das frühe ETH-Käufer bei $0,31 im Nachhinein bereuten, nicht genug investiert zu haben. Auf der offiziellen Pepeto-Website ist der Einstieg noch offen, doch dieser Preis verschwindet mit dem Listing. Der Unterschied zwischen jetzt einzusteigen und zu warten erzeugt dieselbe Kluft, die Ethereums früheste Anleger von allen trennte, die erst über $1.000 zahlten. Derselbe Pepe-Mitgründer bietet diese zweite Chance, bevor das Listing den ersten echten Marktpreis setzt.

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