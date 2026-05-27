DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.199 Pkt - Delivery Hero mit Aufschlägen

DOW JONES--Erneut in recht ruhigen Bahnen verlief der nachbörsliche Handel zur Wochenmitte, so ein Händler von Lang & Schwarz. Im Fokus stand die Aktie von Delivery Hero. Uber Technologies hat seine Beteiligung weiter ausgebaut. Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, kam der US-Konzern am Pfingstmontag auf 24,99 Prozent der Stimmrechte. Zudem sicherte er sich über Optionen Zugriff auf weitere 11,84 Prozent, so dass Uber 36,83 Prozent der Stimmrechte zuzurechnen sind. Am selben Tag verringerte der Hongkonger Großaktionär Aspex Management seine direkte Beteiligung an Delivery Hero auf 7,56 von zuvor 14,55 Prozent, wie aus einer weiteren Pflichtmitteilung hervorgeht. Die Papiere von Delivery Hero wurden 1,5 Prozent höher getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 25.199 25.178 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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May 27, 2026 16:25 ET (20:25 GMT)

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