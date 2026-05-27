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Der Ethereum Kurs notiert bei rund 2.114 Dollar, und in derselben Woche haben mehr als 60 Wal-Wallets ihre ETH-Positionen reduziert oder vollständig aufgelöst. Ein einzelner Trader verlor 128 Millionen Dollar durch gehebelte Longpositionen, wie Daten von CoinMarketCap am 25. Mai zeigten. Spot-ETFs verzeichneten am 19. Mai Abflüsse von 62,3 Millionen Dollar an nur einem Tag. ETH liegt inzwischen 57 Prozent unter seinem Allzeithoch von fast 4.946 Dollar im August 2025. Der RSI steht bei 43, was auf nachlassende Stärke hinweist. Großes Kapital bewegt sich schneller als jeder Privatanleger reagieren kann. Dieser Artikel untersucht die Entwicklung unter dem Druck der Wale und zeigt einen Presale der während dieser Korrektur funktionierende Handelswerkzeuge aufgebaut hat. Während ETH Kapital verliert, hat ein Projekt über 10 Millionen Dollar eingesammelt. Die Kluft zwischen institutionellen Werkzeugen und dem Zugang für normale Anleger wächst mit jedem Abfluss.

Ethereum Kurs unter Verkaufsdruck: Wale, ETF-Abflüsse und ein 100-Millionen-Dollar-Short

Mehr als 60 Wal-Wallets mit Beständen von jeweils über 10.000 ETH haben ihre Positionen in der vergangenen Woche reduziert oder komplett verkauft, wie Bitget unter Berufung auf On-Chain-Daten berichtete. Spot-ETFs verloren allein am 19. Mai netto 62,3 Millionen Dollar, wobei BlackRock-Kunden ETH im Wert von 59,4 Millionen Dollar abstießen. Die kumulierten Abflüsse der vergangenen Sitzungen überstiegen 255 Millionen Dollar laut SoSoValue. Diese Bewegungen bestätigen, dass institutionelles Kapital sich aktiv zurückzieht.

Ein Wal eröffnete eine Short-Position im Wert von 100 Millionen Dollar auf Hyperliquid, während ETH die 2.150-Dollar-Marke nicht halten konnte. BitMine, das Unternehmen mit über 5,28 Millionen ETH in seinen Beständen, steht vor geschätzt 7,8 Milliarden Dollar an unrealisierten Verlusten. Ein weiterer Wal zahlte 5.637 ETH im Wert von rund 11,9 Millionen Dollar bei OKX ein, was Trader als Warnsignal werten. Der Fear and Greed Index zeigt weiterhin Angst, und die Stimmung unter Händlern bleibt vorsichtig.

ETH steht bei rund 2.114 Dollar nach einem Rückgang von den Mai-Hochs nahe 2.400 Dollar laut CoinMarketCap. CoinCodex prognostiziert 2.545 Dollar bis Ende 2026, während CoinDCX eine Spanne zwischen 2.100 und 2.140 Dollar für die kommenden Tage erwartet. Der RSI bei 43 und der negative MACD-Histogramm bestätigen nachlassende Aufwärtsdynamik. Standard Chartered hält an einem langfristigen Ziel von 10.000 Dollar bis 2030 fest, doch kurzfristig dominieren die Verkäufer. Wenn institutionelles Kapital in diesem Tempo abfließt, brauchen kleinere Anleger Werkzeuge die der Markt selbst nicht bietet.

Pepeto: Handelsplattform mit fertigen Produkten während der Ethereum Kurs fällt

Wenn Wal-Wallets Milliarden in Stunden bewegen, erfahren Privatanleger vom Schaden erst nachdem die Kurse bereits gefallen sind. Diese Geschwindigkeitslücke zwischen großem Kapital und Alltagskäufern ist genau der Punkt, an dem eine funktionierende Plattform am meisten zählt.

Pepeto wurde als vollständige Handelsplattform entwickelt, die jedem Presale-Käufer die Möglichkeit gibt, Kapital zu tauschen, zu bewegen und zu schützen, mit Produkten die bereits laufen. Mit der bevorstehenden Binance-Listung und dem aktuellen Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar verschwindet der Einstieg dauerhaft, sobald der offene Handel beginnt. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen während dieser Korrektur in den Presale, gestützt auf funktionierende Produkte und nicht auf eine Roadmap ohne Termin.

Analysten sehen Ziele zwischen 100x und 300x nach der Listung, und die Rechnung stützt sich darauf, dass der Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coins Pepeto mit einer funktionierenden Börsenplattform von Tag eins aufgebaut hat. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, damit kleinere Positionen mehr von jedem Gewinn behalten. Die Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen Blockchains ohne Kosten, sodass Kapital bei jedem Transfer vollständig erhalten bleibt. Sämtliche Smart Contracts wurden vor Beginn des Presales von SolidProof geprüft und verifiziert, was bedeutet dass der gesamte Code eine unabhängige Sicherheitskontrolle durchlaufen hat bevor das erste Kapital eingezahlt wurde.

Fazit zum Ethereum Kurs und dem Einstieg der nicht warten wird

Der Ethereum Kurs steht bei der Hälfte seines Rekords, Wale verkaufen und ETFs bluten. Pepeto wurde genau für diese Art von Angst gebaut, mit einer Plattform die bereits funktioniert. Die Wallets die den Presale über 10 Millionen Dollar gefüllt haben, kennen den Wert den die Listung bringen kann, und die offizielle Pepeto-Website ist der Ort an dem der Einstieg noch offen steht. Vor der Listung einzusteigen bedeutet das zu besitzen, worauf die Gewinner dieses Zyklus zurückblicken werden. Wer nur von außen zuschaut, könnte die teuerste Entscheidung dieses Zyklus treffen.

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