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Goldman Sachs hat im ersten Quartal 2026 seine komplette XRP-ETF-Position von 154 Millionen Dollar aufgelöst, und trotzdem überschreiten die kumulierten ETF-Zuflüsse 1,53 Milliarden Dollar. Die XRP Prognose steht an einem entscheidenden Wendepunkt, denn die institutionelle Spaltung zeigt, wie unterschiedlich der Markt die Zukunft von XRP einschätzt.

Gleichzeitig meldete Ripple Labs einen Aktienkurs von 136,90 Dollar auf Sekundärmärkten, was auf einen möglichen Börsengang in der zweiten Jahreshälfte hindeutet. Spot-XRP-ETFs haben seit ihrem Start im November 2025 insgesamt 1,53 Milliarden Dollar an Zuflüssen verzeichnet, obwohl Goldman Sachs seine gesamte XRP-ETF-Position von 154 Millionen Dollar im ersten Quartal aufgelöst hat.

Standard Chartered hat seine Prognose für 2026 von 8 Dollar auf 2,80 Dollar gesenkt, und Changelly sieht den Dezember-Durchschnitt bei 1,52 Dollar. Dieser Artikel prüft, was die Daten für die XRP Prognose wirklich bedeuten und wo sich Kapital bewegt, während der Markt auf den nächsten Katalysator wartet. Die Entfernung zum Allzeithoch von 3,84 Dollar bleibt groß. Nicht jede Wette auf XRP bietet die Rendite, die ein Portfolio grundlegend verändert.

XRP Prognose zwischen Goldman-Ausstieg, ETF-Zuflüssen und sinkenden Kurszielen

Ondo Finance, J.P. Morgan, Mastercard und Ripple schlossen am 5. Mai die erste grenzüberschreitende Rücknahme eines tokenisierten US-Treasury-Fonds ab, wobei die Abwicklung auf dem XRP Ledger in unter fünf Sekunden erfolgte. Dieser Meilenstein trieb XRP laut CoinDesk vorübergehend über 1,50 Dollar trieb und den größten Tagesgewinn seit zwei Monaten markierte. Die erfolgreiche Abwicklung zeigt, dass der XRP Ledger als Infrastruktur für institutionelle Finanzprodukte funktioniert. Ripples RLUSD-Stablecoin hat eine Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden Dollar erreicht, und eine vorläufige OCC-Genehmigung für eine eigene Treuhandbank unterstreicht die wachsende regulatorische Akzeptanz.

Die institutionelle Seite zeigt ein gemischtes Bild, denn Spot-XRP-ETFs haben seit November 2025 kumuliert 1,53 Milliarden Dollar angezogen, doch Goldman Sachs hat seine komplette XRP-ETF-Position von 154 Millionen Dollar im ersten Quartal verkauft. Laut 24/7 Wall St. steht XRP bei 1,33 Dollar und hat seit Mai 2025 rund 44 Prozent verloren, mit sechs aufeinanderfolgenden Verlustmonaten zwischen Oktober und März.

Die XRP Prognose wird auch dadurch belastet, dass Standard Chartered sein Kursziel senkte für 2026 deutlich von 8 Dollar auf 2,80 Dollar, während Changelly für Dezember einen Durchschnitt von 1,52 Dollar erwartet. Der RSI liegt bei 43, was nachlassende Dynamik signalisiert, ohne dass der Token bereits überverkauft wäre.

Support hält sich bei 1,32 Dollar, während der Widerstand bei 1,41 Dollar liegt und der 200-Tage-Durchschnitt bei 1,69 Dollar als starke langfristige Hürde fungiert. Ripple Labs meldete einen Aktienpreis von 136,90 Dollar auf privaten Sekundärmärkten, was Institutionen als Signal für einen möglichen Börsengang in der zweiten Hälfte 2026 deuten. Das RLUSD-Stablecoin hat eine Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden Dollar erreicht, und Ripple erhielt eine vorläufige OCC-Genehmigung für eine eigene Treuhandbank.

Trotz all dieser Entwicklungen bleibt jede XRP Prognose von der Marktkapitalisierung begrenzt, denn selbst bei 2,80 Dollar verdoppelt sich der Kurs nur. Wer bei der XRP Prognose eine Rendite sucht, die über diese Grenzen hinausgeht, muss in Projekte blicken, die noch vor ihrem öffentlichen Listing stehen.

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XRP-Fondsmanager sichern sich Positionen, die auf Jahre ausgelegt sind, und dieses Kapital beweist, dass Institutionen eine positive Grundstruktur erkennen. Doch während dieser Zufluss den Boden unter XRP stärkt, werden ETF-Anteile bei 1,33 Dollar eine kleine Position nicht in beachtliche Gewinne verwandeln. Echtes Vermögen aus Kryptowährungen kam immer davon, das richtige Projekt vor seinem öffentlichen Start zu finden, und genau dieses Fenster öffnet Pepeto gerade.

Fazit zur XRP Prognose und zum Presale-Einstieg

Die XRP Prognose zeigt institutionelle Überzeugung durch ETF-Zuflüsse von 1,53 Milliarden Dollar, und die tokenisierte Treasury-Abwicklung auf dem XRP Ledger bestätigt die institutionelle Relevanz, doch ETF-Anteile bei 1,33 Dollar werden keine Gewinne liefern, die ein Portfolio spürbar bewegen. Die größten Renditen dieses Zyklus kommen von Einstiegen, die unter jedem öffentlichen Preis liegen. Mehr als 10 Millionen Dollar, die während der Angstphase in Pepeto geflossen sind, beweisen, dass diese Wallets das bevorstehende Binance-Listing so sehen, wie frühe Bitcoin-Halter ihres sahen.

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FAQs

Was bedeutet der Goldman-Ausstieg für die XRP Prognose 2026?

Goldman Sachs verkaufte seine gesamte XRP-ETF-Position von 154 Millionen Dollar, doch die kumulierten ETF-Zuflüsse überschreiten 1,53 Milliarden Dollar, was zeigt, dass die breitere institutionelle Nachfrage intakt bleibt. Standard Chartered sieht 2,80 Dollar als Ziel für 2026, während Changelly einen Durchschnitt von 1,52 Dollar für Dezember prognostiziert.